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رياضة

احتفلوا على طريقة جوتا، ليفربول يفوز على بريستون 3-1 في أولى التجارب الودية

ليفربول
ليفربول

فاز فريق ليفربول على نظيره بريستون بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما في أولى التجارب الودية لـ الريدز، اليوم الأحد، استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

جاء ثلاثية ليفربول عن طريق برادلي، نونيز وجاكبو.

Photography of Darwin Nunez doing Diogo Jota's celebration after scoring against Preston.
Photography of Cody Gakpo doing Diogo Jota's celebration after scoring against Preston.
Photography of Cody Gakpo doing Diogo Jota's celebration after scoring against Preston.

تشكيل ليفربول ضد بريستون في الشوط الأول 

وتواجد محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي الذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: جورجي مامارداشفيلي

في خط الدفاع: كونور برادلي - جو جوميز - لوكا ستيفنسون - كوستاس تسميكاس

في خط الوسط: ريان جرافنبرخ - تري نيوني - دومينيك سوبوسلاي

في خط الهجوم: فيدريكو كييزا - محمد صلاح - ريو نجوما

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مباراة ليفربول وبريستون الودية 

وخاض ليفربول تحت قيادة المدرب آرني سلوت مباراته الودية الأولى ضد نظيره فريق بريستون، وذلك على ملعب "ديبديل" معقل الخصم.

وأنهى ليفربول الموسم الماضي بعدما حقق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، في بداية عهد آرني سلوت.

وتعاقد ليفربول مع أكثر من لاعب في موسم الانتقالات الصيفي الحالي، وهما جيريمي فريمبونج، فلوريان فيرتز، أرمين بيتشي وكيركيز، في حين رحل ترينت ألكسندر أرنولد الذي انضم إلى ريال مدريد.

وتعد مباراة اليوم هي الأولى لـ ليفربول بعد خبر وفاة لاعب الفريق ديوجو جوتا، الذي لقى مصرعه رفقة شقيقه، في حادث سيارة مروع في إسبانيا قبل أيام.


وأعلن نادي ليفربول عن حجب القميص رقم 20 بشكل دائم في جميع الفرق الرياضية للنادي، تكريمًا للاعب الراجل ديوجو جوتا، وذلك بعد التشاور مع زوجته روتي وعائلته.

وسيتم تطبيق هذا القرار على جميع مستويات النادي، حيث يأتي هذا القرار تقديرًا لإسهامات جوتا الكبيرة مع الفريق، وتعكس هذه الخطوة التقدير العميق الذي يكنّه النادي لهذا اللاعب.

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