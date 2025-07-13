أخبار الفن اليوم: لطفي لبيب يتعرض لأزمة صحية مفاجئة.. آمال رمزي تكشف سر إجهاضها 15 مرة.. معسكر مغلق لمدة أسبوع لأبطال "شمس الزناتي 2"
أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:
نقل لطفي لبيب إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة
أصيب الفنان لطفي لبيب بأزمة صحية طارئة خلال الساعات الماضية، حيث يرقد حاليأ بغرفة العناية المركزة داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.
وكشف الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عن الأزمة الصحية للفنان لطفي لبيب، مؤكدا أن حالته متدهورة ويرقد حاليًا بالمستشفى، كما أن الأطباء قد منعوا عنه الزيارة لحين تحسن حالته.
آمال رمزي تكشف سر إجهاضها 15 مرة وحقيقة محاولة انتحارها بتناول 20 قرصا منوما (فيديو)
تصدرت الفنانة القديرة آمال رمزي واجهة اهتمامات الجمهور ومحركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب سلسلة تصريحات جريئة وغير مسبوقة أدلت بها خلال استضافتها في برنامج "مساء الياسمين" مع الإعلامية ياسمين الخطيب.
بعد شائعات وفاة كاظم الساهر، تعرف على موعد حفله المقبل في الكويت
أثار الفنان كاظم الساهر ضجة واسعة، وتصدر اسمه محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إثر انتشار شائعات حول وفاته، وهذه الأخبار، التي لا أساس لها من الصحة، سرعان ما تم نفيها من مصدر مقرب من "القيصر"، مؤكدًا أنه بصحة جيدة، ويستعد لإحياء مجموعة من الحفلات الفنية.
باسم ياخور يتصدر محركات البحث بعد اعتذاره للشعب السوري
تصدر اسم الفنان السوري باسم ياخور، محركات البحث المختلفة، بعد لقاء ببرنامج “قابل الجدل”، الذي يعرض عبر قناة “العربية”، حيث اعتذر باسل خلال اللقاء للشعب السوري، عن آرائه وتصريحاته السابقة، لدعم نظام بشار الأسد.
شاليمار شربتلي عن واقعة الساحل الشمالي: كذبة سخيفة من فنانة على وشك الاختفاء
علقت شاليمار شربتلي على ما تم تداوله في الساعات الأخيرة حول شجار في الساحل الشمالي والتي كانت هي أحد أطرافه.
وقالت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، فى بيان لها، إن ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية لا يمتّ بصلة لها أو لزوجها المخرج خالد يوسف وهذه الواقعة مختلقة تماما والمقصود منها شخصها.
هشام عباس يجهز ألبومه الجديد بعد غياب
يواصل الفنان هشام عباس، تجهيز وتسجيل أغاني أحدث ألبوماته الغنائية والتي من المقرر طرحها قريبا، بعد غيابه عن طرح الألبومات.
وسجل هشام عباس عدد من أغاني ألبومه الجديد والتي تعاون فيها مع حسام طنطاوي ومعتز أمين ومشيل صفوت.
لهذه الأسباب.. معسكر مغلق لمدة أسبوع لأبطال "شمس الزناتي 2"
دخلت أسرة فيلم "شمس الزناتي 2" في معسكر مغلق لمدة أسبوع، حيث يتم تصوير عدد من المشاجرات التي كان يقوم بها الـ"7" أفراد في مرحلة شبابهم، ومن المقرر أن يستغرق تصوير هذه المشاهد أسبوعًا كامًلا.
أحمد فهمي يختبر لاعبي كرة القدم في "ابن النادي"
يواصل الفنان أحمد فهمي تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد “ابن النادي” في الوقت الحالي، والذى قال عنه إنه سينتهي من تصويره خلال شهر تمهيدا لطرحه قريبا، مؤكدا أنه عمل مختلف متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.
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