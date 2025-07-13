أخبار الفن اليوم: لطفي لبيب يتعرض لأزمة صحية مفاجئة.. آمال رمزي تكشف سر إجهاضها 15 مرة.. معسكر مغلق لمدة أسبوع لأبطال "شمس الزناتي 2"

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

أصيب الفنان لطفي لبيب بأزمة صحية طارئة خلال الساعات الماضية، حيث يرقد حاليأ بغرفة العناية المركزة داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وكشف الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عن الأزمة الصحية للفنان لطفي لبيب، مؤكدا أن حالته متدهورة ويرقد حاليًا بالمستشفى، كما أن الأطباء قد منعوا عنه الزيارة لحين تحسن حالته.

تصدرت الفنانة القديرة آمال رمزي واجهة اهتمامات الجمهور ومحركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب سلسلة تصريحات جريئة وغير مسبوقة أدلت بها خلال استضافتها في برنامج "مساء الياسمين" مع الإعلامية ياسمين الخطيب.

أثار الفنان كاظم الساهر ضجة واسعة، وتصدر اسمه محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إثر انتشار شائعات حول وفاته، وهذه الأخبار، التي لا أساس لها من الصحة، سرعان ما تم نفيها من مصدر مقرب من "القيصر"، مؤكدًا أنه بصحة جيدة، ويستعد لإحياء مجموعة من الحفلات الفنية.

تصدر اسم الفنان السوري باسم ياخور، محركات البحث المختلفة، بعد لقاء ببرنامج “قابل الجدل”، الذي يعرض عبر قناة “العربية”، حيث اعتذر باسل خلال اللقاء للشعب السوري، عن آرائه وتصريحاته السابقة، لدعم نظام بشار الأسد.





علقت شاليمار شربتلي على ما تم تداوله في الساعات الأخيرة حول شجار في الساحل الشمالي والتي كانت هي أحد أطرافه.



وقالت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، فى بيان لها، إن ما تم تداوله في بعض المواقع ‎الإلكترونية لا يمتّ بصلة لها أو لزوجها المخرج خالد يوسف وهذه الواقعة مختلقة تماما والمقصود منها شخصها.





يواصل الفنان هشام عباس، تجهيز وتسجيل أغاني أحدث ألبوماته الغنائية والتي من المقرر طرحها قريبا، بعد غيابه عن طرح الألبومات.



وسجل هشام عباس عدد من أغاني ألبومه الجديد والتي تعاون فيها مع حسام طنطاوي ومعتز أمين ومشيل صفوت.

دخلت أسرة فيلم "شمس الزناتي 2" في معسكر مغلق لمدة أسبوع، حيث يتم تصوير عدد من المشاجرات التي كان يقوم بها الـ"7" أفراد في مرحلة شبابهم، ومن المقرر أن يستغرق تصوير هذه المشاهد أسبوعًا كامًلا.

يواصل الفنان أحمد فهمي تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد “ابن النادي” في الوقت الحالي، والذى قال عنه إنه سينتهي من تصويره خلال شهر تمهيدا لطرحه قريبا، مؤكدا أنه عمل مختلف متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.



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