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ثقافة وفنون

لهذه الأسباب.. معسكر مغلق لمدة أسبوع لأبطال "شمس الزناتي 2"

شمس الزناتي 2، فيتو
شمس الزناتي 2، فيتو

دخلت أسرة فيلم "شمس الزناتي 2" في معسكر مغلق لمدة أسبوع، حيث يتم تصوير عدد من المشاجرات التي كان يقوم بها الـ"7" أفراد في مرحلة شبابهم، ومن المقرر أن يستغرق تصوير هذه المشاهد أسبوعًا كامًلا.

وكان المخرج عمرو سلامة قد بدأ معاينة بعض أماكن التصوير، التي سوف تشهد تصوير الأحداث المتبقية من الفيلم، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العمل تعطل لأكثر من مرة دون الإعلان عن الأسباب وراء ذلك في الفترة السابقة.

أبطال شمس الزناتي 

 فيلم “شمس الزناتي 2” من بطولة كل من: محمد إمام وأمينة خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة.

قصة فيلم "شمس الزناتي" في السينما العالمية

وتعتبر قصة فيلم “شمس الزناتي” من أشهر القصص المقتبسة عن أفلام عالمية، ويعد فيلم Seven Samurai الذي أُنتج عام 1954 للمخرج الياباني أكيرا كورساوا هو الأساس، حيث قدم القصة الأساسية التي تم اقتباسها في عدد من الأعمال الفنية منها شمس الزناتي

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