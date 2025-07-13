هشام عباس يجهز ألبومه الجديد بعد غياب

يواصل الفنان هشام عباس، تجهيز وتسجيل أغاني أحدث ألبوماته الغنائية والتي من المقرر طرحها قريبا، بعد غيابه عن طرح الألبومات.

هشام عباس يعود بألبوم جديد

وسجل هشام عباس عدد من أغاني ألبومه الجديد والتي تعاون فيها مع حسام طنطاوي ومعتز أمين ومشيل صفوت.

وكان قد الفنان هشام عباس، شارك الجمعة الماضية في حفل نجوم التسعينات، على المسرح الروماني في مارينا مع حميد الشاعري وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد.

ومن ناحية أخرى، كان الفنان هشام عباس كشف عن أسماء المطربين المفضلين الذين يحب الاستماع إليهم.

وقال هشام عباس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف مدكور على قناة الحياة: "أنا أحب الأغنية الحلوة، أحب أن أسمع لـ حماقي، ورامي صبري، وتامر عاشور، ورامي جمال، وشيرين، وتامر حسني، وعمرو دياب، وأسمع أيضا أغاني المهرجانات.

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