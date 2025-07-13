آمال رمزي تكشف سر إجهاضها 15 مرة وحقيقة محاولة انتحارها بتناول 20 قرصا منوما (فيديو)

تصدرت الفنانة القديرة آمال رمزي واجهة اهتمامات الجمهور ومحركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب سلسلة تصريحات جريئة وغير مسبوقة أدلت بها خلال استضافتها في برنامج "مساء الياسمين" مع الإعلامية ياسمين الخطيب.

وكشفت رمزي خلال اللقاء عن تفاصيل من حياتها الشخصية، إلى جانب أسرار عديدة تخص نجوم الزمن الجميل، ولا سيما علاقة الفنانة الراحلة سعاد حسني بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

سر إجهاض آمال رمزي 15 مرة

وتحدثت آمال رمزي عن الأسباب الكامنة وراء إجهاضها 15 مرة، موضحة أن وفاة شقيقها في سن مبكرة، وترك ثلاثة أطفال صغار كانت الدافع الرئيسي وراء قرارها.

وأكدت أنها فضلت تكريس مشاعرها واهتمامها لأبناء شقيقها بدلًا من إنجاب أطفال، خشية أن يؤثر ذلك على اهتمامها بهم، وهو ما اعتبرته خيانة لوصية شقيقها الراحل.

في سياق متصل، روت رمزي واقعة تهديد تعرضت لها من أحد أزواجها بسبب رفضها للإنجاب، حيث قال لها: "هأضربك بالرصاص إذا أجهضت مرة ثانية"، مؤكدة أنها توقفت بعد هذا التهديد خوفًا منه.

ولم يتوقف تأثير قرار عدم الإنجاب عند هذا الحد، فقد كشفت آمال رمزي أن زوجها، الذي استمر زواجهما لست سنوات، قام بتطليقها وحرمانها من الميراث لرفضها الإنجاب ورغبتها في رعاية أبناء شقيقها.

وتابعت: "جوزي بعد 6 سنين جواز طلقني وحرمني من الميراث علشان رفضت الخلفة، وقلت له: خلاص براحتك بس أنا ما أسيبش أولاد أخويا".

وأكدت أن سبب تمسكها الشديد بهم يعود إلى وفاة والدتها التي كانت تتولى رعايتهم، بعد وفاة شقيقها، مضيفة: "حرام أسيبهم لمين، مينفعش أكون أنانية".

حقيقة محاولة انتحار آمال رمزي

وفي سياق حديثها، فندت الفنانة آمال رمزي خبرًا سابقًا نُشر في إحدى الصحف الكبرى عن محاولتها الانتحار بتناول 20 قرصًا منومًا.

ونفت ذلك قائلة: "لا ما حصلش، أنتحر ليه؟"، مؤكدة أن الدعوى القضائية الشهيرة التي اتهمت فيها بالدعارة لم تؤثر عليها إطلاقًا، خصوصًا أن جميع الأسماء المتورطة فيها حصلت على البراءة.

كواليس صداقة آمال رمزي وسعاد حسني

تطرقت آمال رمزي إلى علاقتها بالفنانة الراحلة سعاد حسني، مؤكدة أنها كانت صديقتها المقربة التي كانت تحرص دائمًا على التواصل معها.

وأضافت: "سعاد كانت تسأل عليَّ لو ما كلمتهاش، وتقولي: أنتي فين؟ وكانت تختار معي اللبس اللي أظهر به في أدواري".

حقيقة زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني

وكشفت رمزي عن تفاصيل جديدة حول علاقة سعاد حسني بالفنان عبد الحليم حافظ، مؤكدة زواجهما.

وقالت: "أنا شفتهم مع بعض مرتين.. مرة كانوا بيتكلموا، والمرة الثانية كنت عندهم في بيتهم، وكانت علاقتهم حلوة جدًا، سعاد كانت بتسيب الاستوديو وتروح له المونتاج علشان تشوف شغله وتقعد معه".

وأوضحت أن الإعلامي مفيد فوزي كان وراء الكشف عن هذه العلاقة للعديد من المقربين، قائلة: "مفيد فوزي فضل وراهم لحد ما عرف إنهم متجوزين، بس هم ما كانوا حابين يعلنوا".

ولم تتوقف مفاجآت رمزي عند هذا الحد، فقد كشفت أن سعاد حسني تزوجت أيضًا من المخرج صلاح كريم في زيجة لم تكن معروفة آنذاك.

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