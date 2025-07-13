الأحد 13 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أحمد فهمي يختبر لاعبي كرة القدم في "ابن النادي"

أحمد فهمي، فيتو
أحمد فهمي، فيتو

يواصل الفنان أحمد فهمي تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد “ابن النادي” في الوقت الحالي، والذى قال عنه إنه سينتهي من تصويره خلال شهر تمهيدا لطرحه قريبا، مؤكدا أنه عمل مختلف متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.

وخلال أحداث “ابن النادي” يظهر أحمد فهمي وهو يختبر لاعبي كرة القدم في النادي الذى ورثه عن جده، وتدور أحداث العمل في قالب من الكوميديا.

مسلسل ابن النادي

ويعد "ابن النادي" أحدث ظهور للفنانة سينتيا خليفة في الدراما المصرية بعد مشاركتها في بطولة مسلسل "حدث بالفعل" للنجم ماجد المصري منذ سنتين، ومن قبلها مشاركتها في مسلسل "دايمًا عامر" للنجم مصطفى شعبان.

ويشهد المسلسل عودة أحمد فهمي للدراما من جديد بعد غياب عامين، حيث قدم عام 2023 مسلسل “سفاح الجيزة”، الذي حقق نجاحا كبيرًا حينها.

قصة مسلسل ابن النادي

ونوهت منصة شاهد الرقمية عن العمل وتدور قصته حول شاب ثلاثيني يدعي عمر الششتاوي، ينتمي لأسرة ثرية ومن أصول عريقة لكن تتعرقل حياته، وتنقلب رأسا على عقب حتى يصل به الأمر إلى أن يجد نفسه وسط عالم الكورة بكل ما يخفيه من واقـع وتحديات.. ويندرج العمل تحت تصنيف الكوميديا والدراما.

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