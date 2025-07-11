بعد الإعلان عن عودته، سر غياب القيصر عن حفلات الكويت لمدة 35 عاما

يُعد القيصر كاظم الساهر واحدا من أبرز النجوم على الساحة الفنية، لذلك فور الإعلان عن عودته إلى إحياء الحفلات في دولة الكويت يوم 17 يوليو، تداول الخبر على نطاق واسع، وذلك لغيابه 35 عاما منذ عام 1990 عن إحياء حفلات بالكويت.

عودة كاظم الساهر لإحياء الحفلات في الكويت

حيث منع كاظم الساهر خلال السنوات الماضية من إحياء حفلات في الكويت، بسبب تأييده لنظام صدام حسين وغزو الكويت، مما أثار غضب الجمهور الكويتي، حتى أنه في عام 2017 انتشرت أنباء عن عودة القيصر إلي إحياء الحفلات في الكويت على مسرح أوبرا الكويت، الأمر الذي قوبل بغضب شعبي وطالبوا بمنع إقامة الحفل.

في هذا السياق، خرج القيصر وقتها للرد علي الاتهامات الموجهة له بشأن تأييده غزو الكويت من قبل العراق، وقال في مقطع صوتي: إن الاتهامات التي يتعرض لها مصدرها أشخاص قليلة تعد على أصابع اليد، مشددا أنه ليس له علاقة بالسياسة بل يهتم بفنه فقط.

وقال:" جمهوري العزيز في وطننا العربي في العراق والكويت، أود أن أقدم لكم شكري وامتناني على وقفتكم الرائعة والكبيرة في الرد عني ضد افتراءات وادعاءات كاذبة وسخيفة قوبلت بالرفض من الشارع العراقي والكويتي.

وأضاف القيصر: “أنا يا أصدقائي كاظم هو نفسه الذي عرفتموه منذ سنين ولم أتغير ولا اهتمامات لدي سوى الفن الجميل ونشر المحبة والود والفرح والتسامح والسلام والصفاء بين الناس، ولا شأن لي بالسياسة من قريب أو من بعيد”.

ووجه كاظم الساهر رسالة للشعب الكويتي مؤكدا فيه أنه يقدر مدى المعاناة التي عاشوها بسبب غزو الكويت، متابعا:" أنا أقدر الألم الكبير الذي عاناه شعبنا الكويتي وهذا لا يقبل به لا الله ولا الشعب العراقي البريء الذي لا ذنب له، دفع الثمن غاليًا جدًا من خلال سنوات الحصار والظلم والألم والمعاناة والحروب سأبقى أغني للحب والسلام، ولأني أحبكم أغني",

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