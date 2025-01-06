الإثنين 06 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب

الفنان لطفي لبيب،
الفنان لطفي لبيب، فيتو

طمأن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الجمهور على صحة الفنان لطفي لبيب، الذي أعلن مؤخرا اعتزال الفن بعد إصابته بورم في الحنجرة.

وقال أشرف زكي لـ فيتو: نتواصل باستمرارمع الفنان لطفي لبيب، وهو بحالة صحية مستقرة والحمد لله.

 

لطفي لبيب يعلن اعتزال الفن

 

وكان  الفنان لطفي لبيب، أعلن اعتزاله الفن بشكل نهائي خلال استضافته ببرنامج مع الإعلامي نزار الفارس عبر القناة الرابعة العراقية.

وقال: "حالتي الصحية حاليا لو جالي دور مقدرش أقدمه لأني أفضل أكون عند جمهوري كما كنت".

وتابع: "اعتزلت الفن بشكل رسمي، مش معقول ممثل يمثل نصه طائر أو صوته ضائع، لازم وقتها الممثل يقعد في بيته".

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