شاليمار شربتلي عن واقعة الساحل الشمالي: كذبة سخيفة من فنانة على وشك الاختفاء

علقت شاليمار شربتلي على ما تم تداوله في الساعات الأخيرة حول شجار في الساحل الشمالي والتي كانت هي أحد أطرافه.

وقالت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، فى بيان لها، إن ما تم تداوله في بعض المواقع ‎الإلكترونية لا يمتّ بصلة لها أو لزوجها المخرج خالد يوسف وهذه الواقعة مختلقة تماما والمقصود منها شخصها.



واقعة الساحل لـ شاليمار وخالد يوسف

وقالت شاليمار: يؤسفنا أن نوضح أن من تقف وراء هذه المهاترات فنانة ‎مسنة قاربت علي السبعين من عمرها، لم تتعظ من تقلبات الحياة ولا من انكشاف حقيقتها أمام البعض ممن رأي الأدلة علي قيامها بالنصب والسرقة سواء علي الفنانة شاليمار شربتلي أو علي غيرها ولم تفرق في استيلائها علي أموال الآخرين بين غني قد يتحمل أذاها وبين فقير هو أحوج ما يكون لهذه الأموال.

‎وتابعت إن أكثر ما تخشاه هذه الفنانة هو انكشاف أمرها أمام الرأي العام وبإذن الله سيتم ذلك قريبا عن طريق الجهات الرسمية المختصة بالأدلة والمستندات.

وقالت: لم أندهش من سعي هذه الفنانة لتدبير مكائد وتأليف أخبار كاذبة ودسها للمواقع واستجداء الصفحات لنشرها..ان كل ذلك يظهر بشكل جلي أن الغل الذي يأكل قلبها هو ما يدفعها إلى ذلك بجانب خشيتها من افتضاح أمر أفعالها وجرائمها وأنها مهما فعلت من صغائر لا تهزني .

شاليمار: مندهشة من تأليف أخبار كاذبة ودسها

ولم تندهش الفنانة شاليمار شربتلي من سعي هذه الفنانة في تدبير مكائد وتأليف أخبار كاذبة ودسها للمواقع واستجداء الصفحات لنشرها، ان كل ذلك يظهر بشكل جلي ان الغل الذي يأكل قلبها هو مايدفعها بجانب خشيتها من افتضاح امر افعالها وجرائمها وانها مهما فعلت من صغائر لا تهتز للفنانة شاليمار شربتلي شعرة وتعيش سعيدة مع زوجها وابنتها واهلها واحبائها ولا تتأثر حياتها ولا ايامها بما تدعيه وتؤلفه خاصة ان ربك غالب علي امره فيعميها ويجعلها تخترع هذه الاشاعة البلهاء اثناء تواجد الفنانة شاليمار وزوجها وابنتها في جزر البحر المتوسط بصحبة اصدقاء محترمين قد انهالت عليهم الفنانة المسنة غمزا ولمزا في منشوراتها وهم لايتأثرون بما تصنعه لانه لا يعبر الا عن انسانة قليلة القيمة وعديمة الاصل".

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