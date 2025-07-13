الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نقل مهاتير محمد إلى المستشفى بعد احتفاله بـ عيد ميلاده الـ100

مهاتير محمد، فيتو
مهاتير محمد، فيتو

نقل رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد إلى المستشفى إثر تعرضه لحالة إعياء شديدة في تطور مفاجئ بعد احتفال عائلي بمناسبة عيد ميلاده المئة.

                                  

دخول مهاتير محمد إلى المشفى

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، ذكر بيان صادر عن مكتبه اليوم الأحد أن مهاتير، البالغ من العمر 100 عام يخضع حاليا للمراقبة الطبية في "المعهد الوطني للقلب" بالعاصمة كوالالمبور، نتيجة مشاكل صحية مرتبطة بالإرهاق.

وأوضح البيان أن حالته مستقرة ومن المتوقع أن يعود إلى منزله مساء اليوم.

وكان مهاتير حضر احتفالا خاصا أقيم بهذه المناسبة شارك فيه محبوه وعائلته تزامنا أيضا مع الذكرى الـ99 لميلاد زوجته التي صادفت يوم السبت. 

وأفادت وسائل إعلام محلية أن مهاتير قاد سيارته بنفسه إلى موقع الحفل، كما مارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية لمدة ساعة قبل أن تظهر عليه علامات التعب.

مهاتير محمد من أبرز الشخصيات السياسية في جنوب شرق آسيا

ويعد مهاتير محمد من أبرز الشخصيات السياسية في جنوب شرق آسيا، إذ أمضى 24 عاما في الحكم على مدار مسيرته التي امتدت لأكثر من أربعة عقود. تولى رئاسة الحكومة الماليزية للمرة الأولى من عام 1981 حتى 2003، ثم عاد إلى المنصب مجددًا عام 2018، في سن الثانية والتسعين واستمر فيه حتى 2020.

وينسب إليه الفضل في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الماليزي، بتحويل البلاد من اقتصاد زراعي إلى قوة صناعية ناشئة ضمن ما يعرف بـ"نمور آسيا". كما أولى التعليم والبحث العلمي اهتماما كبيرا، ما انعكس إيجابًا على نمو دخل الفرد وتطور البنية التحتية.

وينظر إلى بلوغ مهاتير عامه المئة وهو لا يزال يتمتع بحيوية ذهنية ونشاط بدني، على أنه إنجاز جديد يضاف إلى سجل حافل بالنجاحات والإصلاحات التاريخية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا ماليزيا كوالالمبور جنوب شرق آسيا نمور آسيا

مواد متعلقة

بمناسبة بلوغه مائة عام، قصة حياة مهاتير محمد وقيادته للنهضة في ماليزيا

مصرع 15 شخصا بحادث سير فى ماليزيا (صور)

ماليزيا تستعد لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع الصين وتقليص الرسوم الأمريكية

نقل مهاتير محمد إلى المستشفى بسبب عدوى تنفسية

الأكثر قراءة

شطب دعوى حبس إبراهيم سعيد أمام محكمة أسرة مصر الجديدة لغياب طليقته وبناته

نتيجة الدبلومات الفنية، مؤشرات كليات ومعاهد نظام 3 سنوات

الإعدام لإخواني اشترك مع آخرين في قتل اللواء نبيل فراج

معسكر الأهلي في تونس مهدد بالفشل لهذه الأسباب

بموت ألحقوني، استغاثة الشاب الباكي تثير حزن المصريين، والنشطاء: مبتلى بمرض سيدنا أيوب

زغلول صيام يكتب: عندما يعسكر الأهلي والمصري في تونس وبيراميدز في تركيا تأكد أن «خيبتنا» ثقيلة!

الأهلي يفاوض كولر لإنهاء أزمة الشرط الجزائي

بمشاركة محمد صلاح، ليفربول يتقدم على بريستون 1-0 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 13 يوليو 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة بـ "الهارد جيل"؟، أمينة الفتوى تحسم الجدل

حديث نبوي عن شهر صفر، تعرف عليه

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بتحذير من خسارة محتملة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads