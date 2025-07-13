نقل مهاتير محمد إلى المستشفى بعد احتفاله بـ عيد ميلاده الـ100

نقل رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد إلى المستشفى إثر تعرضه لحالة إعياء شديدة في تطور مفاجئ بعد احتفال عائلي بمناسبة عيد ميلاده المئة.

دخول مهاتير محمد إلى المشفى

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، ذكر بيان صادر عن مكتبه اليوم الأحد أن مهاتير، البالغ من العمر 100 عام يخضع حاليا للمراقبة الطبية في "المعهد الوطني للقلب" بالعاصمة كوالالمبور، نتيجة مشاكل صحية مرتبطة بالإرهاق.

وأوضح البيان أن حالته مستقرة ومن المتوقع أن يعود إلى منزله مساء اليوم.

وكان مهاتير حضر احتفالا خاصا أقيم بهذه المناسبة شارك فيه محبوه وعائلته تزامنا أيضا مع الذكرى الـ99 لميلاد زوجته التي صادفت يوم السبت.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن مهاتير قاد سيارته بنفسه إلى موقع الحفل، كما مارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية لمدة ساعة قبل أن تظهر عليه علامات التعب.

مهاتير محمد من أبرز الشخصيات السياسية في جنوب شرق آسيا

ويعد مهاتير محمد من أبرز الشخصيات السياسية في جنوب شرق آسيا، إذ أمضى 24 عاما في الحكم على مدار مسيرته التي امتدت لأكثر من أربعة عقود. تولى رئاسة الحكومة الماليزية للمرة الأولى من عام 1981 حتى 2003، ثم عاد إلى المنصب مجددًا عام 2018، في سن الثانية والتسعين واستمر فيه حتى 2020.

وينسب إليه الفضل في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الماليزي، بتحويل البلاد من اقتصاد زراعي إلى قوة صناعية ناشئة ضمن ما يعرف بـ"نمور آسيا". كما أولى التعليم والبحث العلمي اهتماما كبيرا، ما انعكس إيجابًا على نمو دخل الفرد وتطور البنية التحتية.

وينظر إلى بلوغ مهاتير عامه المئة وهو لا يزال يتمتع بحيوية ذهنية ونشاط بدني، على أنه إنجاز جديد يضاف إلى سجل حافل بالنجاحات والإصلاحات التاريخية.

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