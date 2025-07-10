بمناسبة بلوغه مائة عام، قصة حياة مهاتير محمد وقيادته للنهضة في ماليزيا

بلغ رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، مهاتير محمد، مائة عام اليوم الخميس الموافق 10/ 7/ 2025، حيث كان مهاتير من أشهر رؤساء الحكومة في تاريخ ماليزيا وقائد نهضتها.

قصة كفاح مهاتير محمد

وأثير الكثير من الجدل حول شخصية مهاتير محمد، خاصة فيما يتعلق بجذوره، والتي وصلت إلى حد التشكيك في كونه مسلما ومن أصول ملايوية، أي أنه لم يكن ماليزيا أصليا، رغم أنه أكد مرارا أنه "يفتخر بكونه ملايويا"، وقد قيل إن أباه محمد بن إسكندر كان هندوسيا واعتنق الإسلام ليتمكن من الزواج من وان تمبوان أم مهاتير، وكان هذا الموضوع يثير نقاشا حاميا مع كل درجة يصعدها في سلم القيادة.

مهاتير محمد

وحالفت الأقدار مهاتير محمد، والذي شكل لحظة فارقة في تاريخ ماليزيا، ولا ينكر هو ذلك، فقد تحدث طويلا في كتبه عن كيف خدمته الأقدار وصعدت به إلى سدة الحكم، رغم أنه لم ينتم إلى نخبة الملايو، ولم يكن من أبناء سلاطين الولايات، وكان أبوه مدرسا يتقاضى راتبا تقاعديا قدره نحو دولارين.



شخصية مهاتير محمد المثيرة للجدل

قدم رئيس وزراء ماليزيا الأسبق وزعيم نهضتها، كما يعرفه العالم، نموذجا يحتذى به للقائد الذي جمع بين العلم والحكمة والفطنة السياسية، لكن هذه المسيرة لم تخل من الإخفاقات في أحيان كثيرة، كما لم تخل شخصية قائدها من الانتقادات.

اختلفت بشأنه الآراء، خصوصا في ظل حضوره المتواصل لعقود طويلة في المشهد السياسي في ماليزيا وعلى مستوى العالم، وكُتب عن الرجل الكثير، كما أنه تحدث هو نفسه عن تجربته كثيرا، لكن شخصيته تغري الكاتب والقارئ بسبر أغوارها، والبحث عن جوانب خفية منها.

لقد منح مهاتير محمد بعض رفاقه في نهضة بلاده حقهم، وفي المقابل يقول البعض إنه استأثر بالنجاح وبقي في بقعة الضوء ودفع كل من أسهم في نجاح التجربة إلى غياهب الظلمات، بل إنه زج ببعضهم في السجون.

مهاتير محمد

لكنه في حديثه عن دوره في نهضة بلاده، في سيرته الذاتية التي نشرها في كتاب حمل عنوان "طبيب في رئاسة الوزراء"، يقول "سأكون مقصرا إن لم أنسب إلى من سبقوني فضل التقدم الاستثنائي لماليزيا، فهم وضعوا الأساس، وأنا بنيت عليه فحسب، ولولا حكمتهم البالغة وبصيرتهم الواعية، لكانت مهمتي أصعب بكثير".



في سن الرابعة والأربعين، أي عام 1969، طرد مهاتير من المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (أمنو) التي كانت الحزب الحاكم، وكان من الممكن أن تكون هذه نهاية مبكرة لمشواره السياسي.

عاد إلى المنظمة بعد ذلك بسنوات قليلة بدعم شخصي من رئيس الوزراء آنذاك تون الحاج عبد الرزاق بن داتو حسين، ولم يكن سجله الثوري يؤهله لتولي مناصب رفيعة في الحزب الحاكم، لكنها الأقدار التي حملته للمنصب، ولولا أنه ذكر كيف كان ذلك في كتابه عن سيرته، لكان صعبا التصديق به.

يقول مهاتير إن عبد الرزاق حسين كان ينظر له بعين المحبة والرضا، وكأنه توسم في ذلك الشاب شيئا، فمنحه فرصة لتجاوز مراحل سياسية كثيرة ليحصل على منصب وزير بحقيبة مباشرة بعد فوزه في الانتخابات عام 1974.

يتحدث مهاتير عن الفرص التي سنحت له ليتقدم الصفوف، يشير إلى ظروف ساقها القدر له على طبق من فضة، بين وفاة وسجن ومرض بعض خصومه ومنافسيه، وعجزهم عن خوض جولات الانتخابات المتتالية على كل درجة من درجات سلم القيادة، وحتى تلك المؤهلة لاحقا لمنصب نائب رئيس الوزراء.

ثم كيف مرض رئيس الوزراء نفسه آنذاك تون حسين عون، ليعلن فيما بعد استقالته وترشيح مهاتير ليكون خلفا له في منصب رئاسة الوزراء، وقد كان، حيث فاز بالتزكية.

يقول عن نفسه إن حلم تسلمه منصب وزير أو حتى رئيس الوزراء ظل يراوده منذ صغره، على الرغم من الفقر والحياة الصعبة التي عاشها، لكنه طوّع الظروف فلانت له، واستثمر الفرص فظفر منها بحظ وافر.

في رحلته الطويلة وتجربته المريرة التي خاضها قبل تسلمه منصبه، وبشكل أكيد بعد ذلك، وضع مهاتير لنفسه قاعدة في كيفية تعامله مع صراعاته السياسية، تقوم على تقليل أعداد الخصوم.

يقول مهاتير معلقا على الهجوم الياباني على بيرل هاربر الذي عايشه خلال الحرب العالمية الثانية: "تعلمت من الهجوم الياباني المتهور درسا مصيريا نفعني كثيرا في السنوات اللاحقة عندما دخلت معترك السياسة، إياك أن تضيف إلى معسكر خصومك مزيدا من الأعداء، وإذا وجبت عليك مواجهة عدو آخر، فلا تفعل حتى تفرغ من الأول".

كانت اللحظة التي تحقق له فيها الحلم يوم 16 يوليو 1981 حين وقف أمام الملك ليؤدي اليمين بوصفه رابع رئيس للوزراء في ماليزيا، ولينتقل الطبيب "من علاج أمراض الماليزيين إلى علاج أمراض بلدهم" كما يقول، ولتبدأ رحلة لم تنته بعد.

الهجوم على بيرل هاربر البارجة يو إس إس كاليفورنيا وهي تغرق

مهاتير: تعلمت من الهجوم الياباني المتهور "بيرل هاربر" درسا مصيريا نفعني كثيرا في معترك السياسة (مواقع التواصل)

وخلال سنوات، انتقل أبناء وبنات المزارعين وصيادي السمك الذين عاشوا على الكفاف إلى العمل على إنتاج أدق التقنيات من صنع أيديهم.

قبل توليه السلطة بنحو 11 عاما، وتحديدًا عام 1970، أصدر مهاتير محمد كتابا بعنوان "معضلة الملايو" انتقد فيه بشدة شعب الملايو، واتهمهم بالكسل والرضا بأن تظل بلادهم دولة زراعية متخلّفة، رغم توفر الإمكانات للتقدم والازدهار.

ويقول في بعض لقاءاته "بعد 23 عاما من وجودي في رئاسة الوزراء، أدركت أن المشكلات الأساسية التي يعاني منها الملايو -والتي أوضحتها في كتابي معضلة الملايو- لا تزال على حالها، وبعضها ليست أقرب إلى الحل الآن منها حين بدأت الحديث عنها".

حين تسلم مهاتير رئاسة الوزراء، كان عليه أن يواجه ملفات معضلة، فبلاده تئن تحت وطأة أوضاع اقتصادية متردية، يعيش فيها نحو 70% من السكان تحت خط الفقر، وتضطرب في موج متلاطم من خلافات العرق واللغة والثقافة والدين، وتعصف بها خلافات الحكم والسياسة.

وكأن الرياح وافت أشرعة الربان فانطلق كالسهم ليحقق أهدافه، حيث كان الشعار "إن تعثرتْ خطوةٌ لحقت بها أخرى تُقيلها".



في كتابه "معضلة الملايو" انتقد مهاتير محمد شعب الملايو واتهمهم بالكسل والرضا بأن تظل بلادهم دولة زراعية متخلّفة (الجزيرة)

أدرك مهاتير أن شخصية رئيس الوزراء هي الأقوى في النظام السياسي الماليزي، وقد سعى لتثبيت ذلك، من خلال فرض حضوره في شتى القرارات والمتابعات، حتى في أدق الأمور، من أجل أن يكون ذلك منهج عمل لباقي المسؤولين.

نهضة ماليزيا والتحدي الأكبر



خلال سنوات قليلة من حكم مهاتير محمد، أصبحت ماليزيا واحدا من نمور آسيا، وتضاعف دخل الفرد فيها عدة مرات، إذ زاد دخل الفرد السنوي من ألف إلى 16 ألف دولار، وانخفضت نسبة الفقر إلى أقل من 4%، وكذلك نسب البطالة إلى ما دون 3%، وارتفع حجم الاحتياطي النقدي من 3 مليارات إلى 98 مليارا، وقفز حجم الصادرات من نحو 15 مليارا إلى 200 مليار.

بنى مهاتير خطته لنهضة ماليزيا بالتركيز على 3 محاور بصفة أساسية هي: التعليم، والتصنيع، ويأتي في خدمتهما المحور الاجتماعي.

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