قطاع الثروة الداجنة يعاني من الأزمات المستمرة.. رئيس الشعبة: استثمارات القطاع تصل لـ 130 مليار جنيه.. التسعير أبرز المعوقات والسماسرة يتحكمون في الصناعة.. والحل في يد الحكومة

يعاني قطاع الثروة الداجنة من العديد من المشكلات الرئيسية التي تبحث عن حلول جذرية لها، لضمان استمرار الصناعة، وتطويرها لتساهم بقوة في تعضيد الاقتصاد القومي.

فما هي أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الثروة الداجنة، وما هي حجم صناعة الدواجن في مصر؟

أهمية صناعة الثروة الداجنة في مصر

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن الثروة الداجنة في مصر صناعة هامة توفر البروتين الحيواني لكل أفراد المجتمع، لأنها توفر ما يصل لـ 75% من احتياج المواطن من البروتين الحيواني، ومن هنا تأتي الأهمية القصوى للصناعة.

130 مليار جنيه حجم استثمارات الثروة الداجنة

وأضاف «السيد» لـ «فيتو» أن صناعة الثروة الداجنة لها أهمية اقتصادية كبرى؛ باستثمارات تتراوح بين 120 و130 مليار جنيه، كما يعمل بها نحو 3.5 مليون عامل، وعليه فهي صناعة ضخمة يجب الحفاظ عليها.

صناعة الثروة الداجنة تنقسم إلى حلقات رئيسية

وتابع: أن صناعة الثروة الداجنة تنقسم إلى حلقات رئيسية؛ هم «الجدود» وتشمل 360 مليون جدة، ثم قطيع الأمهات وهو القطيع الإنتاجي ويتراوح حجمه من 13 إلى 14 مليون أم، ثم التسمين ويشمل 1.4 مليار دجاجة، وثم البياض ويشمل 14 مليار.

عدد المصانع والمجازر في مصر

وتابع: فهي صناعة ضخمة جدًا بالإضافة إلى مصانع الأعلاف التي تتجاوز الألف مصنع، والمجازر التي تتعدد بين الألي والنصف ألي واليدوي، ويصل عدد المجازر الآلية لـ 43 مجزرًا، النصف آلي 70 مجزرًا، اليدوي نحو 206 مجازر.

الصناعة تواجه تحديات في التحديث والتطوير والهيكلة والتسعير

وأشار «السيد» إلى أن الصناعة تواجه تحديات في التحديث والتطوير والهيكلة والتسعير، يجب وضع معادلة سعرية نستطيع من خلالها تحديد سعر الدواجن من خلال احتساب تكلفة المنتج التي تشمل الكتكوت والعلف واحتساب نسبة النافق والتحصينات وأجور العمالة والخدمات، وهامش ربح 5%، وبذلك نستطيع الحفاظ على المنظومة لأن المنتج سيكون همه الوحيد في الإنتاج، لأنه ضمن الحصول على تكلفة منتجه وهامش ربحه.

وتابع: وهذا مالا يحدث في في السوق المصري، إذ أنه يحتكم للأليات العرض والطلب، والتي معها قد يضطر المنتجين للبيع بأقل من تكلفة الإنتاج، وعليه يتكبد الخسائر ومع تواليها، فإنه يضطر للخروج من المنظومة.

حل أزمة تسعير الدواجن والبيض من شأنها جذب استثمارات جديدة

وأشار إلى أن حل أزمة تسعير الدواجن والبيض، من شأنها جذب استثمارات جديدة، لأن استقرار السوق وتحديد سعر عادل مبني على تكلفة الإنتاج وهامش ربح يشجع المستثمرين على الدخول في منظومة الثروة الداجنة.

السماسرة يتحكمون في صناعة بحجم الثروة الداجنة

وقال إن السماسرة يحددون أسعار الدواجن في المناطق حسب الكميات المطروحة من المزارع وطلبات الشراء عليها، وعندما يزيد المعروض من الدواجن مع تناسب طلبات الشراء يقوم بخفض السعر والعكس، ولأسف هذا خطأ جسيم بأن يكون هناك مجموعة من السماسرة يتحكمون في صناعة بحجم الثروة الداجنة.

الحل في يد الحكومة والجهات المعنية

أضاف أننا لا نعرف ما هي الأسباب التي تمنع المسئولين من تحديد الألية المنضبطة لتحديد سعر الدواجن، أو عودة بورصة الدواجن للعمل، مضيفًا أن الحل في يد الحكومة والجهات المعنية، وفي ظل استقرار الصناعة وعودة المنتجين للمنظومة نستطيع التصدير للخارج مع زيادة الطاقة الإنتاجية، الذي سيساهم في تعضيد الاقتصاد القومي.

ضرورة إعادة بورصة الدواجن للعمل

وجدد «السيد» مطالبه بضرورة إعادة بورصة الدواجن للعمل، وإدارتها من خلال فنيين من الخبراء القطاع ليس لهم استثمارات في الصناعة، حتى لا يكونوا أصحاب مصلحة، ويكون دورهم الأساسي تحديد تكلفة مدخلات صناعة الدواجن من الكتكوت والأعلاف وصولًا إلى المنتج النهائي من الدواجن والبيض وغيرها.

وتابع: أن مجلس إدارة بورصة الدواجن يجب أن يكون بإشراف وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن والهيئة البيطرية والغرف التجارية.

التطوير والتحديث والهيكلة في قطاع الدواجن

وفيما يخص التطوير والتحديث والهيكلة؛ فأوضح أنه مازالت هناك نسبة كبيرة من المزارع تعمل بالنظام المفتوح، وهي تؤدي إلى زيادة نسب النفوق في الطيور مع تعرضه للكثير من العوامل والأمراض، وذلك على عكس المزارع التي تعمل بالنظام المغلق الذي نستطيع من خلاله التحكم في درجات الحرارة والسيطرة على الوضع في حالة الأمراض.

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