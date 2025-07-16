تبدأ من 143 جنيهًا، سعر الدواجن المجمدة اليوم الأربعاء في المحال التجارية

سعر الدواجن المجمدة اليوم، سجلت أسعار الدواجن المجمدة اليوم الأربعاء الموافق 16 يوليو 2025، في المحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ تباينًا ملحوظًا، باختلاف الوزن والعلامة التجارية.

سعر الدواجن المجمدة اليوم

أسعار الدواجن المجمدة اليوم الأربعاء

وتستعرض «فيتو» أسعار الدواجن المجمدة اليوم الأربعاء، إضافة إلى سعر الأوراك والدبابيس والبانيه المجمد في المحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ في السطور الأتية:

أسعار الدواجن المجمدة اليوم

سعر الدواجن المجمدة اليوم الأربعاء

بلغ سعر دجاج مجمد كامل وزن 1000 جرام نحو 143 جنيهًا. بلغ سعر دجاج مجمد كامل وزن 1100 جرام نحو 154 جنيهًا. بلغ سعر دجاجة كاملة مجمدة وزن 1200 جرام نحو 170 جنيهًا. بلغ سعر فرخة كاملة مجمدة وزن 1300 جرام نحو 184 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة اليوم

أسعار الدواجن المجمدة اليوم الأربعاء

بلغ سعر دجاج كامل مجمد الوطنية وزن 800 جرام نحو 169 جنيها.

بلغ سعر دجاج كامل مجمد الوطنية وزن 950 جرامًا نحو 201 جنيه.

بلغ سعر فرخة كاملة مجمدة فرازة وزن 950 جرامًا نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج مجمد كامل الوطنية وزن 1200 جرام نحو 251 جنيهًا.

أسعار الدواجن المجمدة اليوم

أسعار الفراخ المجمدة اليوم الأربعاء

بلغ سعر فرخة كاملة مجمدة فرازة وزن 1300 جرام نحو 205 جنيهات. بلغ سعر دواجن مجمدة كاملة الوطنية وزن 1400 جرام نحو 294 جنيهًا. بلغ سعر دواجن مجمدة كاملة شهد وزن 1100 جرام نحو 216 جنيهًا. بلغ سعر دواجن كاملة مجمدة فرانجو وزن 1400 جرام نحو 286 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة اليوم

سعر الفراخ المجمدة اليوم الأربعاء

بلغ سعر دواجن كاملة مجمدة فرانجو وزن 1200 جرام نحو 244 جنيهًا.

بلغ سعر دواجن كاملة مجمدة فرانجو وزن 1500 جرام نحو 308 جنيهات.

بلغ سعر دواجن كاملة مجمدة كوكي وزن 1200 جرام نحو 198 جنيهًا.

أسعار الدواجن المجمدة اليوم

أسعار مشتقات الدواجن المجمدة

بلغ سعر دبابيس دجاج فرازة وزن 900 جرام نحو 140 جنيهًا. بلغ سعر أوراك الدجاج المجمدة فرازة وزن 900 جرام نحو 138 جنيهًا. بلغ سعر أوراك دجاج فريش تمري وزن كيلو نحو 155 جنيهًا. بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 290 جنيهًا.

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