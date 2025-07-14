شعبة الثروة الداجنة تكشف أسباب عدم استقرار أسعار الفراخ في الأسواق

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار، مسجلة انخفاضات وارتفاعات يومية، فما هي أسباب حالة التذبذب وعدم الاستقرار في أسعار الفراخ في السوق المحلية؟

الاحتكام إلى قاعدة العرض والطلب في تحديد السعر

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن أسباب حالة التذبذب في سعر الدواجن يرجع إلى الاحتكام إلى قاعدة العرض والطلب في تحديد السعر.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة

السماسرة يتحكمون في صناعة بحجم الثروة الداجنة

وأوضح «السيد» لـ «فيتو» أن السماسرة يحددون أسعار الدواجن في المناطق حسب الكميات المطروحة من المزارع وطلبات الشراء عليها، وعندما يزيد المعروض من الدواجن مع تناسب طلبات الشراء يقوم بخفض السعر والعكس، ولأسف هذا خطأ جسيم بأن يكون هناك مجموعة من السماسرة يتحكمون في صناعة بحجم الثروة الداجنة.

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قطاع الثروة الداجنة في مصر يعاني من أزمة تسعير

وأضاف أن قطاع الثروة الداجنة في مصر يعاني من أزمة تسعير، ولا تعرف حتى الآن ما هي الأسباب التي تمنع المسئولين من تحديد الآلية المنضبطة لتحديد سعر الدواجن، أو أسباب عدم استجابتهم لمطالب عودة بورصة الدواجن للعمل.

حل أزمة تسعير الدواجن والبيض من شأنها جذب استثمارات جديدة

وأشار إلى أن حل أزمة تسعير الدواجن والبيض، من شأنها جذب استثمارات جديدة، لأن استقرار السوق وتحديد سعر عادل مبني على تكلفة الإنتاج وهامش ربح يشجع المستثمرين على الدخول في منظومة الثروة الداجنة.

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ضرورة إعادة بورصة الدواجن للعمل

وجدد «السيد» مطالبه بضرورة إعادة بورصة الدواجن للعمل، وإدارتها من خلال فنيين من الخبراء القطاع ليس لهم استثمارات في الصناعة، حتى لا يكونوا أصحاب مصلحة، ويكون دورهم الأساسي تحديد تكلفة مدخلات صناعة الدواجن من الكتكوت والأعلاف وصولًا إلى المنتج النهائي من الدواجن والبيض وغيرها.

أسعار الفراخ اليوم

ضرورة تمثيل جميع أطراف المنظومة في مجلس إدارة البورصة

وتابع: أنه يقترح أن يكون مجلس إدارة بورصة الدواجن تحت إشراف وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن والهيئة البيطرية والغرف التجارية، حتى يكون يمثل جميع أطراف المنظومة في المجلس.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 63 إلى 64 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 105 جنيهات إلى 106 جنيهات.

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