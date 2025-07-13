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خارج الحدود

نقص الوقود يهدد عمل مستشفى الكويت بغزة

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، بأن مستشفى الكويت التخصصي الميداني في جنوب غزة بأن نقص الوقود يهدد بتوقف عمل المستشفى خلال 48 ساعة.

مخاوف من توقف مستشفى الكويت التخصصي

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن طواقمنا عاجزة عن إنقاذ 50 شخصا تحت الأنقاض في أحياء مدينة غزة.

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وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: نمر بيوم صعب للغاية بسبب كثرة المجازر.

وفي سياق آخر أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من المقرر أن  يعقد غدا مشاورات لتقييم سير المفاوضات في الدوحة لإنجاز صفقة تبادل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها، بأن آلاف المتظاهرين الإسرائيليين احتشدوا وسط تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإنجاز صفقة تبادل.

ويأتي ذلك في ظل تعثر مفاوضات الدوحة بين حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار وإعادة الأسرى، وذلك في ظل تعنت حكومة نتنياهو.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد ظهر الأحد مشاورات أمنية مع عدد من كبار المسئولين، لمناقشة آخر تطورات صفقة تبادل الأسرى المحتملة.

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غزة نتنياهو مستشفى الكويت إسرائيل حماس وإسرائيل

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