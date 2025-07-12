أخبار الاقتصاد اليوم: بروتوكول تعاون لتمويل المنتفعين بأراضي أملاك الدولة.. تعويض مستخدمى الإنترنت بعد حريق السنترال.. وتحديث جديد للواتس آب

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025 /2026، واستعراض خطط التطوير والمشروعات الاستثمارية المستقبلية للشركات التابعة، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي.

التقى محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في مكتبه بديوان عام المحافظة، ضمن جولة لأعضاء الإدارة التنفيذية للبنك بمحافظات الصعيد، لتعزيز سبل التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بهدف دعم جهود التنمية الزراعية وتعزيز قدرات المزارعين، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك سعيًا لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

أعلنت المصرية للاتصالات عن تعويض العملاء عبر صفحتها الشخصية في بيان لها هذا نصه "عملائنا الكرام… نظرًا لتأثر بعض خدماتنا في الفترة الأخيرة، سيتم تعويض عملاء الإنترنت الأرضي بـ 10 جيجابايت، وعملاء الموبايل بـ 1 جيجابايت مجانًا.. نشكركم على تفهمكم".

كما قامت الشركات الاخرى بتقديم نفس تعويض الانترنت الارضى والموبايل لتعويض المستخدمين المتأثرين من تداعيات الحريق.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل: إن مسار الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تم إنجازه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال السنوات الإحدى عشرة الماضية، أدى لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين ومجتمع الأعمال والصناديق السيادية العالمية، للاستفادة من المميزات الكبيرة والتسهيلات والحوافز الممنوحة للمستثمرين، خاصة وأن مسار الإصلاح الاقتصادى ترافق معه مسار مواز من النهضة الشاملة على مستوى البنية التحتية من موانئ ومطارات ومناطق لوجيستية وخطوط نقل سريع وشبكة طرق كبيرة وخرائط صناعية وزراعية ومجموعة من التسهيلات التشريعية واللوجيستية التى تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعاتهم والاستفادة من مناخ الاستقرار والموقع الفريد والسوق الكبير فى مصر.

‏أكد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنه آن الأوان لتفعيل التعاون، وتحريك الملفات الخاصة بدعم ومساندة المشروعات الصغيرة، فهي الأمل في مستقبل اقتصادي واعد، وبها قامت وتطورت صناعات عملاقة، في دول العالم المتقدم.



يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري CIB الدولي عن تفاصيل فتح حساب للشركات.

آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه مساء اليوم السبت 12 يوليو 2025.

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: إن فرق العمل تعمل بالتنسيق مع جميع شركات الاتصالات لإعادة خدمة الإنترنت المنزلي للمناطق المتضررة بعد حريق سنترال رمسيس، مشيرًا إلى أن أغلب الخدمات عادت بالفعل، فيما تبقى بعض الاختناقات البسيطة في عدد محدود من المناطق.

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025/2026 يمثل خطوة استراتيجية نحو زيادة معدلات الصادرات وتحقيق خطة الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.

كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن سنترال رمسيس لا يزال خارج الخدمة منذ وقوع الحريق، مشيرًا إلى أن عودة الخدمة تمت بفضل خطط بديلة تضمنت نقل الأحمال إلى سنترالات أخرى تمتلك قدرات دعم تشغيلية.

يعكف تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا، والخاص بالدردشات والتواصل الاجتماعى، على وضع تحديث جديد لكافة مستخدمى نظام الأندرويد.

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