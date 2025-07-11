5 حرائق في أسبوع.. سنترال رمسيس يشتعل مرتين خلال أيام.. تعطل خدمات الإنترنت جزئيًا وتوقف البورصة مؤقتًا.. والنيران تلتهم مطعم وفندق بالإسكندرية خلال 48 ساعة

شهد الشارع المصري خلال الأسبوع الجاري سلسلة من الحرائق المتفرقة في محافظات مختلفة، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين خاصة مع تكرار الحوادث في منشآت حيوية.

وكان أبرز هذه الحرائق هو الحريق الضخم الذي اندلع في مبنى سنترال رمسيس بالقاهرة، والذي تسبب في وفيات وتعطيل في خدمات الاتصالات، تلاه حريق في مجمع فنادق بالإسكندرية، وآخر في مصنع كيما بمحافظة أسوان، بالإضافة إلى حرائق أخرى أقل ضررًا لكنها تشير إلى وجود خلل واضح في إجراءات السلامة. وفي هذا التقرير نستعرض أبرز هذه الوقائع بالتفصيل.

حريق سنترال رمسيس - القاهرة

في واحدة من أخطر الحوادث خلال هذا الأسبوع، اندلع حريق ضخم يوم الأحد 7 يوليو داخل مبنى السنترال القديم في منطقة رمسيس بالقاهرة، استمر الحريق لأكثر من 12 ساعة متواصلة، وأسفر عن وفاة 4 موظفين وإصابة ما بين 22 و27 شخصًا، معظمهم بسبب حالات اختناق.

وأدى الحريق إلى تعطيل كبير في خدمات الإنترنت والهاتف الأرضي والبورصة لفترة مؤقتة، وتراجعت تغطية الخدمة لنسبة 62% قبل أن تعود تدريجيًا خلال يوم واحد. تشير التحقيقات الأولية إلى أن السبب كان ماسًا كهربائيًا في غرفة الأجهزة.

تجدد الحريق في سنترال رمسيس

بعد أيام قليلة من الحريق الأول، شبّ حريق جديد مساء أمس الخميس 11 يوليو في جزء آخر من نفس المبنى. هذه المرة تمّت السيطرة على الحريق بسرعة، دون تأثير يُذكر على خدمات الاتصالات، لكنه تسبب في إصابة 8 أفراد من فرق الإطفاء بإصابات طفيفة نتيجة الدخان وأعمال الإخلاء.

حريق في أحد مطاعم الإسكندرية

في محافظة الإسكندرية، اندلع حريق في أحد مطاعم المدينة، وتسبب في حالة من الذعر بين النزلاء. وتم إجلاء جميع الموجودين بالمبنى دون تسجيل أي وفيات أو إصابات خطيرة. يُرجح أن السبب كان ماسًا كهربائيًا في وحدة التكييف، ولا تزال التحقيقات جارية.

حريق بمستودع فندق في الإسكندرية

كما اندلع حريق آخر في مستودع تابع لأحد الفنادق بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران سريعًا، ولم يُسجّل أي إصابات. يُرجح أن السبب كان ماسًا كهربائيًا داخل غرفة التخزين.

حريق في منطقة شبرا - القاهرة

وفي قلب القاهرة، تعرضت منطقة شبرا لحريق محدود في أحد المحلات التجارية المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية.

الحريق، الذي يبدو أنه ناتج عن تماس كهربائي داخل المحل، أدى إلى إتلاف العديد من الأجهزة، لكنه لم يسجل أي إصابات بشرية. الحريق تم إخماده في وقت قصير من قبل فرق الإطفاء، مما حد من آثاره.

حريق في أحد البنوك في الجيزة

من جهة أخرى، اندلع حريق صغير في أحد البنوك بمنطقة الهرم في الجيزة مساء يوم الثلاثاء 9 يوليو.

الحريق نشب في الطابق السفلي للبنك بسبب ماس كهربائي في أنظمة التكييف، ونتج عنه خسائر مادية محدودة فقط دون تسجيل إصابات بشرية. فور اندلاع النيران، تم إخلاء المبنى بشكل سريع وفعّال.

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