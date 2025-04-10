الخميس 10 أبريل 2025
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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يبحث فرص التعاون المشترك مع اتحاد المستثمرين

لقاء وفد من الاتحاد
لقاء وفد من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد، وذلك في إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمار المحلي.

سبل التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد

شهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، سواء في قطاع الغزل والنسيج أو الصناعات الكيماوية والمعدنية والدوائية أو قطاع التطوير العقاري والمقاولات أو النشاط السياحي والفندقي.

وقد أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة منفتحة على جميع مقترحات الشراكة البناءة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق الصناعة المحلية وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى العديد من المشروعات والخطط التطويرية الجاري تنفيذها لإعادة هيكلة الشركات التابعة وتحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية.

كما استمع الوزير إلى المطالب والرؤى والمقترحات التي عرضها أعضاء وفد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.

توجهات الوزارة الداعمة للصناعة والاستثمار

من جانبه، أعرب وفد الاتحاد عن تقديرهم لتوجهات الوزارة الداعمة للصناعة والاستثمار، مؤكدين استعدادهم الكامل للتعاون مع الشركات التابعة للوزارة في مشروعات تسهم في تعزيز التنمية في مختلف المحافظات وخلق فرص عمل جديدة.

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