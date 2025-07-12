أيمن الجميل: الإصلاح الاقتصادى الشامل أدى لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية وتعزيز القطاع الخاص

قال رجل الأعمال أيمن الجميل: إن مسار الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تم إنجازه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال السنوات الإحدى عشرة الماضية، أدى لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين ومجتمع الأعمال والصناديق السيادية العالمية، للاستفادة من المميزات الكبيرة والتسهيلات والحوافز الممنوحة للمستثمرين، خاصة وأن مسار الإصلاح الاقتصادى ترافق معه مسار مواز من النهضة الشاملة على مستوى البنية التحتية من موانئ ومطارات ومناطق لوجيستية وخطوط نقل سريع وشبكة طرق كبيرة وخرائط صناعية وزراعية ومجموعة من التسهيلات التشريعية واللوجيستية التى تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعاتهم والاستفادة من مناخ الاستقرار والموقع الفريد والسوق الكبير فى مصر.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن السوق المصرى ضخم ومتنوع، يتجاوز 110 ملايين مواطن يمكنهم استهلاك كل ما يتم إنتاجه حال التوجه محليا، كما أنه سوق جاذب للاستثمارات، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية القائمة أمام القطاع الخاص محليا أو عربيا وأجنبيا عديدة للغاية، مع ميزة الأيدى العاملة الرخيصة والموقع الجغرافى الفريد على طرق التجارة العالمية والتوجه لإنتاج سلع ومنتجات للتصدير فى القارة الأفريقية أو خارجها، كما أن التيسيرات المتاحة أمام القطاع الخاص لزيادة استثماراته محليا غير مسبوقة، وتبدأ بالخريطة الاستثمارية التى تقدم للراغبين فى الاستثمار كل الفرص الاستثمارية المتاحة بجميع المجالات، فضلا عن الأراضى الصناعية المرفقة والمتاحة لإقامة المنشآت الصناعية، وأيضا التيسيرات المالية والضريبية المتاحة عدة سنوات حتى تستقر المشروعات المقامة وتبدأ فى تحقيق عوائد وأرباح تغطى نفقات التأسيس.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل إن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية وشريك أساسى فى تطوير الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الخارجية وعقد الشراكات وخلق فرص العمل، مشيرا إلى طفرة كبيرة فى المجالات الاستثمارية التى يشارك فيها القطاع الخاص لأول مرة منذ عقود خلال السنوات الأخيرة ومنها مشروعات عملاقة كانت حكرا على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، مثل مشروعات البنية التحتية العملاقة ومختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، خاصة مع توجه الدولة المصرية وأجهزتها التنفيذية لدعم القطاع الخاص لدوره المحورى فى عملية التنمية ودفع الاقتصاد المصرى.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل، أن التيسير على المستثمرين ومجتمع الأعمال، اتجاه رئيسى للدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بالنسبة للقطاعات الإنتاجية الرئيسية، ومنها القطاع الزراعى وما يرتبط به من مشروعات مكملة مثل التعبئة والتغليف والفرز والتصنيف وتصنيع التركيزات المختلفة من المنتجات الزراعية تمهيدا للتصدير، وكذلك القطاع الصناعى بما يتضمنه من مشروعات عملاقة وتجمعات صناعية وكذلك صناعات وسيطة وصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تحديث المجال الضريبى بالتوجه للرقمنة الشاملة ومنع التقديرات الجزافية، إلى جانب التطوير المستمر للقطاعات الخدمية الرئيسية ودعم الصادرات واستيعاب الاقتصاد غير الرسمى من خلال المحفزات والمساعدات الضرورية التى يحتاجها العاملون فى نطاق الاقتصاد غير الرسمى.

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