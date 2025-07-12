السبت 12 يوليو 2025
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اقتصاد

بروتوكول تعاون بين اتحاد المستثمرين و"إبدأ" وجهاز تنمية المشروعات

اتحاد المستثمرين،فيتو
اتحاد المستثمرين،فيتو

‏أكد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنه آن الأوان لتفعيل التعاون، وتحريك الملفات الخاصة بدعم ومساندة المشروعات الصغيرة، فهي الأمل في مستقبل اقتصادي واعد، وبها قامت وتطورت صناعات عملاقة، في دول العالم المتقدم. 
 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، مع ممثلي مبادرة إبدأ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف المزيد من التعاون والتشاور فيما بينهم، من خلال بروتوكول تعاون، في هذا المجال.


وأشاد هلال بمبادرة إبدأ، ووصفها بأنها تقوم بحل المشكلات فورًا، دون إبطاء أو تقصير أو بيروقراطية. 


وفي كلمته، أكد المهندس حاتم العشري، نائب الرئيس التنفيذي بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أن الجهاز، يتبع رئاسة مجلس الوزراء، وهو الكيان الوطني لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، ويعمل مع جميع الهيئات، ومنها إبدا، وله معهم، شراكة  كبيرة، ونجاحات عظيمة، كما يقوم بأنشطة تمويلية، تتم من خلال إقراض مباشر بجميع المحافظات، أو من خلال الجهات الوسيطة كالبنوك والجمعيات، كذلك يقدم خدمات غير مالية، مثل المعارض والتسويق، وتسهيل التصدير، وتيسير استخراج  الأوراق. 


وقال ‏مدير مشروعات قطاع دعم الصناعة، المهندس حسن نجا: إن مبادرة إبدأ، مبادرة رئاسية عظيمة، تستهدف تقديم جميع الخدمات للمستثمرين، علي مستوي الجمهورية، مشيرًا إلي تجربة واحدة، هي كفر هلال، بمحافظة المنوفية، حيث صناعة غزل ونسيج متميزة، يعمل بها قرابة ٢٤ ألف عامل، وتقوم بتصدير قدر من إنتاجها. 
 

 

وهي قرية واحدة، ضمن قري مصر كلها، والتي يعمل بها قرابة ثلاثة ملايين عامل، مشيرًا إلي أن الهدف هو تحقيق استمرارية التنمية، وأن الدولة لم تهمل هذه القري، وإنما غابت عنها البيانات الدقيقة المطلوبة، لتحقيق أهداف التنمية المنشودة، والآن تسعي بكل قوة نحو القرية المنتجة، وتسهيل إجراءات إصدار وتجديد رخص التشغيل. 


شهد فعاليات الاجتماع الدكتور أسامة حفيلة  ، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، والدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد، والدكتور صبحي نصر، أمين صندوق الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، الدكتور سمير عارف،  والمهندس علي حمزة، والمهندس عبدالله الغزالي، والمهندس علاء السقطي،  و عبير عصام، ومن المكتب التنفيذي،  مها حسن، والمهندس محسن الجبالي، والمدير العام لاتحاد المستثمرين، اللواء حسام الشهاوي. 


وقد أكد الجميع على أهمية هذا التعاون، وعلى ضرورة تحقيق المزيد من الاهتمام بالصناعات الصغيرة والحرفية،  لأنها بذرة التنمية الصناعية الحقيقية في مصر، وليس من الإنصاف إغفال هذا الجانب الحيوي والمهم إذا كنا نريد مستقبلًا صناعيًا أفضل للأجيال القادمة.
 

 

 

ومن الجانب الآخر، شهد الفعاليات، نائب رئيس قطاع دعم الصناعة، بمبادرة إبدأ، الدكتورة أسماء المغربي، ورئيس القطاع المركزي، لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة،  بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر، المهندس أسامة بكري.

 

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اتحاد المستثمرين الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين المشروعات المتوسطة والصغير المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين

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