السبت 12 يوليو 2025
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اقتصاد

هل يتم نقل سنترال رمسيس بعد الحريق إلى العاصمة الإدارية؟ «تنظيم الاتصالات» يوضح

حريق سنترال رمسيس،
حريق سنترال رمسيس، فيتو

كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن سنترال رمسيس لا يزال خارج الخدمة منذ وقوع الحريق، مشيرًا إلى أن عودة الخدمة تمت بفضل خطط بديلة تضمنت نقل الأحمال إلى سنترالات أخرى تمتلك قدرات دعم تشغيلية.

سنترال رمسيس مملوك للمصرية للاتصالات والقرار النهائي بيد الشركة بعد تقييم الموقف

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن سنترال رمسيس مملوك للشركة المصرية للاتصالات، وأن قرار نقله إلى العاصمة الإدارية أو استمراره في موقعه الحالي مرتبط بنتائج تحقيقات النيابة العامة، وبعدها ستقوم الشركة بإعادة تقييم الموقف الفني للموقع.

 

الخدمة عادت بفضل البنية التحتية البديلة

وأشار إبراهيم إلى أن الاستجابة السريعة للأزمة، والجاهزية الفنية لسنترالات أخرى، أسهمت في إعادة الخدمات جزئيًا ثم كليًا خلال وقت قياسي، مع ضمان استمرارية الاتصالات وخدمات الإنترنت.

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