تحديث جديد لتطبيق واتساب 2025، اعرف التفاصيل

يعكف تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا، والخاص بالدردشات والتواصل الاجتماعى، على وضع تحديث جديد لكافة مستخدمى نظام الأندرويد.

التحديث الجديد للواتس اب سيمكن مستخدمي نظام أندرويد من رؤية عدد الأشخاص الذين يكتبون رسالة في وقت واحد في الدردشات الجماعية.

تطبيق واتساب قبل الميزة الجديدة

كان التطبيق قبل إضافة هذه الميزة عندما كان عدة أشخاص يكتبون رسالة في الوقت نفسه في دردشة جماعية، كان "واتساب" يعرض اسم عضو واحد فقط في قائمة المحادثات بواجهة التطبيق.

لذا فلم يكن بإمكان المستخدمين معرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون نشطين في المحادثة ما لم يفتحوا الدردشة الجماعية.

تطبيق واتساب بعد اضافة الميزة الجديدة

أما مع التحديثات الجديدة فقد استبدل "واتساب" اسم العضو بالدردشة الجماعية بسطر ديناميكي يُظهر عدد المشاركين الذين يكتبون حاليًا، مثل "شخصان يكتبان"، بحسب تقرير لموقع "WABetaInfo" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

تطبيق الميزة الجديدة هل يسري على الرسائل الصوتية

لكن هذه الميزة تنطبق فقط على الكتابة، وليس تسجيل الرسائل الصوتية.

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