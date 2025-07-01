حرب ترامب وماسك تشتعل من جديد.. الملياردير يهدد بتأسيس حزب جديد.. الرئيس الأمريكي يهدده بمصادرة أمواله وإعادته لجنوب إفريقيا.. وفيديوهات دونالد الفاضحة مع إبستين تعود للظهور

معركة ترامب وأيلون ماسك، عادت الحرب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير إيلون ماسك للظهور والتصعيد مرة أخرى، بعد فترة من السلام البارد.

وكشفت "فيتو" أن حالة السلام الهش بين ترامب وماسك لن تدوم طويلًا وأنها مرشحة للعودة بقوة، ووصفت "فيتو" الصراع المكتوم بين ترامب وماسك بأنه كالنار المشتعلة تحت الرماد.

السلام الفاتر بين ترامب وماسك لم يدم طويلًا

لم يدم السلام الفاتر بين دونالد ترامب وإيلون ماسك طويلًا، وبالرغم من اعتذار ماسك لترامب عن الزج باسمه في قضية جيفري إبستين، وتهديدات ترامب بسحب عقود الحكومة الأمريكية من ماسك، لكن الشهر الماضي ظهرت حالة من السلام بين الاثنين بعد تدخل عذراء الثلج في البيت الأبيض ودي جي فانس نائب ترامب، في القضية وإزالة الخلاف بين الطرفين.

المعركة تتجدد بين ترامب وماسك، فيتو



لكن أمس فوجئ العالم بتجدد المعركة بين دونالد ترامب وأيلون ماسك، بسبب مشروع قانون ترامب الجديد، المعروف باسم "مشروع القانون الواحد"، الذي بدأ التصويت على إقراره في الكونجرس، وهو ما يعترض عليه إيلون ماسك، ويصفه بالقانون المجنون.

المعركة تتصاعد وماسك يهدد بحزبه الجديد

بدأت المعركة تتصاعد، عندما هدد إيلون ماسك بتأسيس حزب جديد خلاف الجمهوري والديمقراطي، وقال: "إذا تم تمرير مشروع قانون الإنفاق المجنون هذا، فسيتم تشكيل الحزب الأمريكي في اليوم التالي. بلادنا تحتاج إلى بديل للحزب الواحد الديمقراطي الجمهوري حتى يكون للشعب صوت حقيقي"، مؤكدًا أن نسبة التصويت من الأمريكان لإنشاء حزب جديد ينافس حزب ترامب الجمهوري والحزب الديمقراطي بلغت 80%، لصالح إنشاء الحزب الجديد.

ووجه ماسك رسالة لأعضاء الكونجرس، فقال: "يجب على كل عضو في الكونجرس الذي خاض حملته الانتخابية على أساس خفض الإنفاق الحكومي، ثم صوت على الفور لصالح أكبر زيادة في الديون في التاريخ أن يخجل من نفسه! وسوف يخسرون دراستهم الابتدائية العام المقبل إذا كان هذا هو آخر شيء أقوم به على هذه الأرض".

وبث إيلون ماسك مقطع لأحد المقابلات له، قال فيها: إن "أمريكا على وشك الإفلاس بسرعة، لكن الجميع يمرون من أمام المقبرة، وإن أمريكا تتجه نحو الإفلاس بسرعة كبيرة، ولكن يبدو أن الجميع يمرون من هنا، أي لا أحد ينتبه".



وأضاف ماسك أن: "ميزانية وزارة الدفاع تبلغ تريليون دولار سنويًا، ولقد تجاوزت مدفوعات الفائدة على الدين الوطني ميزانية وزارة الدفاع بقليل، وإنها تزيد عن تريليون دولار سنويًا، فقط في الفائدة والارتفاع"، قائلًا: "علينا أن نعمل على خفض الإنفاق".

وعلق إيلون ماسك على قانون ترامب الجديد قائلًا: "ما فائدة سقف الدين إذا واصلنا رفعه؟".

ترامب يهدد ماسك بمصادرة أمواله وإعادته لجنوب إفريقيا

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تهديدات أيلون ماسك، عبر منصته تروث سوشيال، بتحذير رئاسي قال فيه: "كان إيلون ماسك يعلم، قبل وقت طويل من تأييده القوي لي للرئاسة، أنني أعارض بشدة قرار السيارات الكهربائية. إنه أمر سخيف، وكان دائمًا جزءًا رئيسيًا من حملتي".

وأضاف ترامب: "السيارات الكهربائية جيدة، ولكن لا ينبغي إجبار الجميع على امتلاكها. قد يحصل إيلون ماسك على دعم أكبر من أي إنسان في التاريخ، بلا منازع، وبدون دعم".

وحذر ترامب أيلون ماسك بأنه سيعيده إلى جنوب إفريقيا مرة أخري ويسحب منه الجنسية الأمريكية، فقال: "ربما سيضطر إيلون إلى إغلاق متجره والعودة إلى موطنه جنوب أفريقيا، لن يكون هناك المزيد من إطلاق الصواريخ، ولا الأقمار الصناعية، ولا إنتاج السيارات الكهربائية، وستوفر بلادنا ثروة طائلة. ربما علينا أن نطلب من دوج أن يُلقي نظرة فاحصة على هذا الأمر؟ "سيتم توفير مبالغ كبيرة من المال!!!"

فضيحة إبستين وعلاقتها بترامب تعود من جديد

الغريب أن منصة "أكس" عادت لنشر مقاطع فيديو جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في جزيرة "جيفري إبستين"، المتهم بإدارة شبكة للدعارة واستغلال جزيرته في ارتكاب جرائم جنسية ضد فتيات قاصرات، تبلغ أعمارهن من (13 إلى 17) وتجنيد أخريات لتوسيع شبكته.

Elon finally released the tape. pic.twitter.com/f4nap0eQJD — Joe G (@EastEndJoe) June 29, 2025



وكان إيلون ماسك قد ألمح في تغريدة سابقة عبر منصة "إكس" عن علاقة ترامب بإبستين، فقال: "حان وقت المفاجأة الكبرى: دونالد ترامب موجود في ملفات إبستين. هذا هو السبب الحقيقي لعدم نشرها. يوما سعيدا دونالد ترامب!".

وأضاف ماسك: "احفظوا هذا المنشور للمستقبل. الحقيقة ستظهر"، لكن ماسك حذف التغريدة بعد اعتذاره لترامب، وتقبل ترامب لاعتذاره.

العلاقة بين ماسك وترامب من شراكة استراتيجية لنزاع متفجر

يذكر أن الخلاف بين دونالد ترامب وإيلون ماسك لم يكن وليد اللحظة. فعلى مدار العام الماضي، تطورت العلاقة بين ترامب وماسك من شراكة استراتيجية إلى نزاع متفجر.

ترامب وأيلون ماسك علاقة متوترة وسلام هش، فيتو

ماسك كان ضيفا دائما في اجتماعات ترامب، ظهر إلى جواره في عدة مناسبات، أبرزها بعد محاولة اغتيال الرئيس في يوليو 2024، حيث نشر ماسك صورة لترامب وهو ملطخ بالدماء، وكتب: "أؤيد الرئيس بالكامل".

لكن التوتر بدأ حين انقلب ماسك على مشروع ترامب الجديد، المعروف باسم "مشروع القانون الواحد"، واصفا إياه بأنه "رجس يثير الاشمئزاز".

واعترض بشدة على البنود المتعلقة بالإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، معتبرًا أنها تستهدف شركته "تسلا" بشكل غير مباشر.

في مشهد غير مألوف في أروقة السلطة الأمريكية، تتصاعد الحرب الكلامية بين اثنين من أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم، لتكشف عن تصدعات عميقة في قلب إدارة ترامب الثانية.

من خلاف حول قانون للميزانية إلى اتهامات بالفساد والتستر على ملف جيفري إبستين، تقاذف الرجلان الاتهامات على الملأ، في صراع يبدو أنه يزداد حدة ويهدد بإشعال عاصفة سياسية داخل البيت الأبيض وخارجه.



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