لحظة إحراج ترامب، ملفات جيفري إبستين تثير غضب الرئيس الأمريكي وتخرجه عن شعوره (فيديو)

ملفات جيفري إبستين، تسببت إحدى مراسلات الصحف في إحراج شديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما سألته عن صاحب الفضائح الجنسية، جيفري إبستين، الذي وجد ميتًا داخل زنزانته في 2019، أثناء انتظاره لمحاكمته بتهمة إدارة شبكة لاستغلال القاصرات جنسيًا والمتورط فيها عدد من المشاهير في العالم.

لحظة إحراج ترامب بملفات جيفري إبستين

ويظهر مقطع فيديو متداول حالة الحرج الذي تعرض له الرئيس الأمريكي ترامب، والذي يزعم البعض أنه متورط في قضية جيفري إبستين الجنسية، عندما سألته إحدى مراسلات الصحف عن ملفات إبستين الجنسية، فهاجمها قائلًا إنه لا يمكن الإفراج عنها أبدًا.

ترامب مع رجل الفضائح جيفري إبستين، فيتو

ورد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشكل غاضب على المراسلة بشأن ملفات رجل الفضائح جيفري إبستين، قائلًا "هل ما زلت تتحدث عن جيفري إبستين؟، لقد تم الحديث عن هذا الرجل لسنوات".

وبرر ترامب غضبه فقال: "لا أصدق أنك تسألين عن إبستين في وقت كهذا، حيث نحقق بعضًا من أعظم النجاحات، وأيضًا هناك مأساة في تكساس".

سؤال مفاجئ يغضب الرئيس الأمريكي

البداية كانت داخل البيت الأبيض، داخل إحدى القاعات، عندما اجتمع عدد كبير من الصحفيين والمراسلين للصحف الأمريكية، وقامت مراسلة الـ (CNN) بام بوندي بتوجيه سؤال مفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسبب في إحراجه وأظهر غضبه، عندما سألته عن ملفات رجل الفضائح جيفري إبستين، فقام بمهاجمتها.

ورد ترامب على سؤال المراسلة قائلًا: "إن ملفات إبستين الإباحية للأطفال لا يمكن الإفراج عنها أبدًا".

🚨 BREAKING: President Trump GOES OFF on reporter for asking about Jeffrey Epstein, Pam Bondi says the child p*rn Epstein files can NOT be released, ever.



TRUMP: "Are you still talking about - Jeffrey EPSTEIN?... We have Texas, this, all of the things...are people still talking… pic.twitter.com/SsNWZHkd4Y — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 8, 2025

وتابع ترامب إجابته فقال: "هل ما زلت تتحدثين عن جيفري إبستين؟... لدينا تكساس، هذا، كل شيء... هل ما زال الناس يتحدثون عن هذا الزاحف؟ هذا لا يُصدق! لا أصدق أنك تسأل سؤالًا عن إبستين."

ووجه ترامب اللوم للمراسلة بام بوندي عندما سألها "إذا كانت لا تزال تريد الإجابة"، فردت بوندي "نعم "يمكنك المضي قدمًا".

وقالت بام بوندي: "الملف كان جاهزًا للمراجعة، هذا ما قصدته."

جيفري إبستين إنتحر وقائمة ملفاته اختفت

وهنا علق ترامب غاضبًا "بالنسبة لعشرات الآلاف من مقاطع الفيديو، فقد تبين أنها عبارة عن صور إباحية للأطفال... ولن يتم نشرها أبدًا".

وأراد ترامب أن ينهي إحراجه فقال عن جيفري إبستين: "لقد انتحر".

غضب ترامب من سؤال عن ملفات إبستين، فيتو

يذكر أن قضية رجل الفضائح الجنسية جيفري أبستين عادت للظهور من جديد، عندما بثت وزارة العدل الأمريكية مقطع فيديو غريب، منذ يومين، يوثق ليلة موت رجل المال الأمريكي جيفري إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية واستغلال الفتيات القاصرات في جرائم استغلال جنسي، حيث عثر على جثته في 10 أغسطس 2019، عندما كان ينتظر محاكمته بتهمة الاتجار في الجنس، وقيل إنه وجد منتحرًا في مركز ميتروبوليتان الإصلاحي في نيويورك.

وبثت وزارة العدل الأمريكية مقطع فيديو مدته 10 ساعات يوثق ليلة موت "جيفري إبستين"، وعلقت على واقعة وفاة جيفري إبستين، والتي يتورط فيها العديد من المشاهير، قائلة: "إنه يثبت أنه انتحر، وإنه بعد إغلاق زنزانته في حوالي الساعة 10:40 مساءً حتى 6:30 صباح، لم يدخل أي أحد لطوابق الحبس الانفرادي!!" مضيفة: "لا يوجد دليل" على أنه احتفظ "بقائمة عملاء".

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