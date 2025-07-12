ترامب فكر في العفو عن صديقة إبستين "خشية فضح المستور"

ذكرت تقارير إخبارية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكر في العفو عن صديقة رجل الأعمال جيفري إبستين، وجيسلين ماكسويل، خوفًا من أن تكشف تفاصيل العلاقة بين ترامب وإبستين.



وقال الصحفي الأمريكي ومؤلف كتاب "النار والغضب داخل بيت ترامب الأبيض" مايكل وولف لصحيفة "ديلي بيست" إنه بعد إلقاء القبض على ماكسويل في يوليو 2020 بتهمة إدارة عصابة للاتجار بالجنس، أصبح ترامب "حذرًا للغاية" وبدأ يتساءل "ماذا قد تقول، وماذا ستقول".

وأضاف أنه عندما اتضح أن ماكسويل ستُقدم للمحاكمة، فكر ترامب في استخدام سلطاته الرئاسية للعفو عنها، على الرغم من أن الدائرة الداخلية لترامب عارضت الفكرة.

وصرح مسؤول كبير في البيت الأبيض لصحيفة "ديلي بيست" أنه لم تكن هناك أي مناقشات بشأن العفو عن ماكسويل ولن تكون هناك أي مناقشات.

وبدوره، قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونج إن وولف "غالبًا ما يختلق القصص" بسبب كراهيته الشديدة لترامب.

وحكمت محكمة أمريكية في 2022 بالسجن لمدة 20 عامًا على ماسكويل لمساعدتها إبستين في الاتجار الجنسي بالقاصرات.

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