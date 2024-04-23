الثلاثاء 23 أبريل 2024
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خارج الحدود

تاكر كارلسون: مصادرة أمريكا للأصول الروسية سرقة بدون محاكمة

تاكر كارلسون، فيتو
تاكر كارلسون، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية ، قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون إن إقرار واشنطن مشروع قانون يقضي بمصادرة الأصول الروسية المجمدة لتحويلها إلى كييف، يسهل على الطبقة الحاكمة الأمريكية سرقة الأموال.

وأوضح كارلسون: "هذه ثمانية مليارات دولار سرقتها حكومة الولايات المتحدة للتو من مواطنين روس دون محاكمة.. كل هذه الأموال تذهب إلى أوكرانيا لأن ذلك سيسهل على الطبقة الحاكمة سرقتها عندما تكون في الخارج".

 

مصادرة الأصول الروسية السيادية

وكانت لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، قد أقرت مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي الحق في مصادرة الأصول الروسية السيادية، ويمكن لوزير الخارجية نقلها لصالح أوكرانيا والمنظمات الدولية.

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ووفقًا لنتائج التصويت المنشورة، أيدت اللجنة المشروع بأغلبية 40 صوتًا "للموافقة" وصوتين "ضد".

ووفقًا لنص وثيقة المشروع، "يُمنح وزير الخارجية صلاحيات تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا باستخدام الأصول المصادرة من البنك المركزي الروسي أو أي أصول أخرى أجنبية تابعة لروسيا".


ويمكن للرئيس الأمريكي اتخاذ قرار بمصادرة الأصول الروسية السيادية الواقعة في اختصاص الولايات المتحدة. بعد ذلك، يتم نقل الأموال المصادرة إلى "صندوق دعم أوكرانيا" المخصص، بحس بالوثيقة.


وأوضح مشروع القانون أن "جميع الحقوق وحقوق الملكية والإيرادات من الأصول الروسية السيادية المصادرة، تنتقل إلى حكومة الولايات المتحدة، بينما يتم الاحتفاظ بها في صندوق دعم أوكرانيا عند الضرورة".

 

صندوق دعم أوكرانيا


وتكون الأموال في الصندوق المذكور، وفقًا لمشروع القانون، متاحة لوزير الخارجية بهدف "تعويض أوكرانيا عن الأضرار التي لحقت بها"، بما في ذلك إعادة الإعمار والتعافي والدعم الإنساني للسكان وأهداف أخرى.

وكما جاء في الوثيقة: "يجب على وزير الخارجية إخطار اللجان البرلمانية المعنية بمرور ما لا يقل عن 15 يومًا قبل تقديم أي أموال من صندوق دعم أوكرانيا إلى حكومة أوكرانيا أو أي شخص آخر أو منظمة دولية".

 

فرض عقوبات دولية 


علاوة على ذلك، يقضي مشروع القانون بأن تقود الحكومة الأمريكية عملية فرض عقوبات دولية منسقة تستهدف تجميد الأصول الروسية بالتعاون مع الشركاء، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الكبرى.

 

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