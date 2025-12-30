تأجيل محاكمة 3 فتيات بتهمة الاعتداء على الطالبة كارما لجلسة الغد

18 حجم الخط

قررت محكمة الطفل بالأميرية، تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة خاصة بالتجمع الخامس إلى جلسة غد الأربعاء.

التقرير الطبي لحالة الطالبة كارما



وكشف التقرير الطبي لحالة الطالبة كارما إصابتها بإعوجاج بالحاجز الأنفي وغضاريف الأنف السفلية.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة تسلمت فيديوهات لواقعة التعدي على الطالبة كرما داخل المدرسة الشهيرة بالقاهرة الجديدة.

وقال أحمد والد الطالبة كارما بعد إخلاء سبيل الـ٣ طالبات المتهمات بواقعة الاعتداء على ابنته: إن أولياء أمور الـ ٣ طالبات طلبوا التصالح وعدم التعرض، لكنه لن يتصالح معهم وسيستمر في القضايا والإجراءات القانونية ضد كل من المدرسة وإدارتها والطالبات المتهمات بالواقعة.



وكانت قوات مباحث ترحيلات القاهرة تولت ترحيل الطالبات المتهمات بالاعتداء على زميلتهن في مشاجرة داخل مدرسة خاصة لقسم شرطة التجمع الخامس لتنفيذ قرار إخلاء سبيلهن.



