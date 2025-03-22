مبعوث ترامب: القيادة الأوكرانية وافقت على إجراء انتخابات رئاسية

أعلن المبعوث الخاص لـ الرئيس الأمريكي، ستيفن ويتكوف، اليوم السبت، أن القيادة الأوكرانية وافقت على إجراء انتخابات رئاسية.

الموقف الروسي

وقال ويتكوف في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: "إن الموقف الروسي هو أن القائد الحالي لأوكرانيا (الرئيس فولوديمير زلينسكي) لم يتم انتخابه، وبالتالي من المستحيل إبرام اتفاقية مع هذه الدولة".

وأضاف المبعوث الخاص للرئيس ترامب في إطار إجابته على سؤال حول إجراء انتخابات في أوكرانيا: "نعم، سوف تحدث. لقد وافقت (القيادة الأوكرانية) بالفعل على ذلك. ستجرى الانتخابات في أوكرانيا".

وبحسب ويتكوف، تعتبر واشنطن خطر استخدام الأسلحة النووية، بما في ذلك الأسلحة التكتيكية، غير مقبول، مبينًا: "حتى لو كان ذلك انفجارًا لقنبلة صغيرة، فإن مجرد ضربة نووية تكتيكية ستسقط أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، لا يمكن السماح بذلك".

وتابع مبعوث الرئيس الأميركي: "على الرغم من أنني أعتقد أنه يجب علينا التوصل لصفقة عادلة لأوكرانيا، فإنه لا يمكننا السماح لهذه الدولة بجرنا إلى حرب عالمية ثالثة. هذه هي سياسة الرئيس ترامب".

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