ذكرى الثورة العربية الكبرى، هكذا رفعت راية العصيان ضد الدولة العثمانية

في مثل هذا اليوم من عام 1916، دوى صوت الرصاص في مكة ليصبح أول إعلان عن الثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية.

وفي قلب الصحراء المقدسة، أطلق الشريف حسين بن علي، شريف مكة، أول رصاصة في ما سمّي لاحقًا بـ"الثورة العربية الكبرى" ضد الدولة العثمانية.

أهداف الشريف حسين من الانفصال عن دولة الخلافة

لم يكن الشريف حسين الذي نصِّب أميرًا على مكة من قِبل العثمانيين أنفسهم، يطمح فقط إلى الاستقلال بالحجاز، بل إلى قيادة نهضة عربية تحرر ما تبقى من الشرق من وصاية "الباب العالي"، بعد أن تحوّلت الخلافة إلى مظلة متآكلة تستر عجز الدولة عن مواكبة زمن الحرب والمدافع والسكك الحديدية.

أوضاع الحجاز تحت حكم الدولة العثمانية

بحلول عام 1916، كانت الدولة العثمانية قد دخلت في حرب عالمية لم تكن جاهزة لها، وتحولت مناطق العرب من بيروت إلى مكة إلى مسارح تعبئة إجبارية وقمع سياسي، امتزج فيها الدين بالسياسة بالدم.

وكان من اللافت أن الثورة التي انطلقت من الحجاز لم تكن ثورة شعبية، بل تحالفًا معقّدًا بين نُخَب قبلية وحلم بعودة المجد العربي.

وكتب الشريف حسين رسالته الأشهر إلى البريطانيين، يطلب دعمًا لاستقلال العرب مقابل الانفصال عن "الترك". ولم يكن يعلم حينها أن ما ينسج في غرف وزارة المستعمرات البريطانية، كان أكثر تعقيدًا من أحلامه، وأن سايكس وبيكو كانا يوقعان خريطة تقسم الشرق من خلفه بخيوط خفية.

الإنجليز والخليج ضد الدولة العثمانية

لم تكن الثورة مجرد لحظة تمرّد على الدولة العثمانية، بل بداية تفكك شامل لما كان يُسمى "العالم الإسلامي" تحت راية الخلافة.

لكنها أيضًا، لم تحقق ما حلم به الشريف. فبعد الحرب، لم يمنح العرب المملكة الموعودة، بل قسمت أراضيهم بين فرنسا وبريطانيا، وتحول الشريف إلى ملك مُعزول في الحجاز، ثم مطرود إلى قبرص، قبل أن تنتهي سلالته لاحقًا على عروش أخرى، بعيدًا عن مكة نفسها.

واليوم بعد أكثر من قرن، يبقى السؤال معلقًا: هل كانت ثورة الشريف حسين لحظة تحرر وطني؟ وهل كان بطلًا خُدع، أم زعيمًا قاد قومه إلى وهمٍ مزخرف؟

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