غزل المحلة يجري اختبارات للناشئين في مركز طنطا غدا

يُنظم نادي غزل المحلة غدًا الجمعة اختبارات لاكتشاف المواهب من الناشئين مواليد ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٩ في مركز طنطا، وذلك بقرية فيشا سليم، ضمن جولات النادي بالمحافظات لاختيار أفضل العناصر الناشئة على مستوى الجمهورية.

وتُجرى الاختبارات بمركز شباب فيشا سليم بحضور رئيس قطاع الناشئين بنادي غزل المحلة ونخبة من مدربي القطاع، وعدد من رموز نادي غزل المحلة، في إطار خطة النادي لدعم فرق قطاع الناشئين بلاعبين مميزين استعدادًا للموسم الجديد.

غزل المحلة يتعاقد مع أحمد العش

وعلي صعيد اخر، أعلن مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة، برئاسة وليد خليل، تعاقده مع أحمد العش قادما من نادي البنك الأهلي، لمدة 3 سنوات، ليكون ثالث صفقات زعيم الفلاحين خلال الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد.

غزل المحلة يتعاقد مع أحمد عتمان

أعلن مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة، برئاسة وليد خليل، تعاقده مع أحمد عتمان قادما من نادي بلدية المحلة، ليكون ثاني صفقات زعيم الفلاحين خلال الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد.

وكشف غزل المحلة أن تعاقده مع أحمد عتمان سيكون لمدة 3 سنوات.

غزل المحلة يتعاقد مع شوشة

أعلن مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة، برئاسة وليد خليل، تعاقده مع قلب الدفاع أحمد شوشة قادما من نادي الجونة، ليكون أول صفقات زعيم الفلاحين خلال الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد.

وتعاقد غزل المحلة مع أحمد شوشة لتدعيم خط دفاع الفريق لمدة ٣ مواسم قادمة.

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