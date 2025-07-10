الخميس 10 يوليو 2025
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رياضة

غزل المحلة يتعاقد مع أحمد العش لاعب البنك الأهلي

أحمد العش، فيتو
أحمد العش، فيتو

أعلن مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة، برئاسة وليد خليل، تعاقده مع أحمد العش قادما من نادي البنك الأهلي، لمدة 3 سنوات، ليكون ثالث صفقات زعيم الفلاحين خلال الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد.

غزل المحلة يتعاقد مع أحمد عتمان

أعلن مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة، برئاسة وليد خليل، تعاقده مع أحمد عتمان قادما من نادي بلدية المحلة، ليكون ثاني صفقات زعيم الفلاحين خلال الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد.

وكشف غزل المحلة أن تعاقده مع أحمد عتمان سيكون لمدة 3 سنوات. 

غزل المحلة يتعاقد مع شوشة

أعلن مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة، برئاسة وليد خليل، تعاقده مع قلب الدفاع أحمد شوشة قادما من نادي الجونة، ليكون أول صفقات زعيم الفلاحين خلال الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد.

وتعاقد غزل المحلة مع أحمد شوشة لتدعيم خط دفاع الفريق لمدة ٣ مواسم قادمة. 

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