لفقدان الوزن، 10 أطعمة تساعد على حرق السعرات الحرارية

تساعد الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين وبعض مضادات الأكسدة في تعزيز فقدان الدهون، كما أن بعض المشروبات، بما في ذلك القهوة، لها خصائص معززة للتمثيل الغذائي.

وتعزيز معدل التمثيل الغذائي يمكن أن يساعد على فقدان دهون الجسم، ومع ذلك، فإن معظم المكملات الغذائية "لحرق الدهون" الموجودة في السوق إما غير آمنة أو غير فعالة أو كليهما، بينما ثبت أن العديد من الأطعمة والمشروبات الطبيعية تزيد من التمثيل الغذائي وتعزز فقدان الدهون، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

الأسماك الدهنية

يحتوي سمك السلمون والرنجة والسردين والماكريل والأسماك الدهنية الأخرى على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي قد تساعد على فقدان دهون الجسم.

كما تعد الأسماك مصدرًا ممتازًا للبروتين عالي الجودة، والذي قد يؤدي إلى الشعور بالشبع بشكل أكبر ويمكن أن يساعد في زيادة معدل التمثيل الغذائي.

وتوصي معظم المنظمات بتناول حصتين من الأسماك الدهنية أسبوعيًا لمعرفة الفوائد الصحية.

زيت النخيل

يتم تصنيع زيت ثلاثي الجليسريد متوسط ​​السلسلة (MCT) عن طريق استخراج MCTs من زيت النخيل، وهو نوع من الدهون التي يتم استقلابها بشكل مختلف عن الأحماض الدهنية طويلة السلسلة الموجودة في معظم الأطعمة.

وتشير الأبحاث إلى أن MCTs قد تساعد في زيادة معدل الأيض وتقليل الجوع وتعزيز الاحتفاظ بالكتلة العضلية بشكل أفضل أثناء فقدان الوزن.

تشير الدراسات إلى أن استبدال الدهون في النظام الغذائي بـ 1.5 - 2 ملعقة كبيرة من زيت MCT يوميًا يمكن أن يعزز حرق الدهون، ويمكن أن يحاول الشخص البدء بملعقة صغيرة وزيادتها تدريجيًا لتجنب الآثار الجانبية الهضمية.

القهوة

القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم، كما أنها مصدر رائع للكافيين، والذي قد يساعد على حرق الدهون، وللحصول على فوائد حرق الدهون من الكافيين دون الآثار، الجانبية المحتملة، مثل القلق أو الأرق، لا يجب تناول أكثر من 400 مجم يوميًا.

هذه هي الكمية الموجودة في حوالي 4 - 5 أكواب من القهوة، اعتمادًا على تركيزها، وبعض الناس أكثر حساسية لتأثيرات الكافيين وقد يحتاجون إلى الحد من تناولهم.

البيض

على الرغم من تجنب صفار البيض تقليديًا بسبب محتواه العالي من الكوليسترول، إلا أن البيض الكامل قد يساعد في إنقاص الوزن.

أولًا، فهو غني بالعناصر الغذائية ويحتوي على الكثير من البروتين، مما قد يساعد في درء الجوع والإفراط في تناول الطعام، وعلى سبيل المثال، وجدت الدراسات أن تناول نظام غذائي عالي البروتين يقلل من جوع الشخص بنسبة 16٪ مع زيادة الشبع اليومي بنسبة 25٪.

ويكون أحد أسباب شعور الشخص بالشبع في البيض أيضًا بسبب زيادة حرق السعرات الحرارية التي تحدث أثناء هضم البروتين.

ويمكن أن يساعد تناول ما يصل إلى ثلاث بيضات في الأسبوع على حرق الدهون مع الحفاظ على الشعور بالشبع والرضا، وقد ارتبط تناول أكثر من هذه الكمية بزيادة فرصة الإصابة بأمراض القلب.

الشاي الأخضر

بالإضافة إلى توفير كمية معتدلة من الكافيين، فإن الشاي الأخضر هو مصدر ممتاز لـ epigallocatechin gallate (EGCG)، وهو مضاد للأكسدة يعزز حرق الدهون وفقدان دهون البطن.

وشرب حوالي 2 - 3 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا قد يكون مثاليًا لتوفير مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية.

خل التفاح

خل التفاح هو علاج شعبي قديم له فوائد صحية قائمة على الأدلة.

وتشير الأبحاث إلى أن المكون الرئيسي للخل، وهو حمض الأسيتيك، والذي يساعد في زيادة حرق الدهون وتقليل تخزين دهون البطن في العديد من الدراسات.

يمكن البدء بملعقة صغيرة يوميًا مخففة في الماء ثم زيادة الكمية تدريجيًا إلى ملعقة كبيرة يوميًا لتقليل الانزعاج الهضمي المحتمل.

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مضادات الأكسدة القوية، وأحد هذه المضادات يسمى الكابسيسين، وقد يساعدك تناوله في تحقيق والحفاظ على وزن صحي من خلال تعزيز الشعور بالشبع ومنع الإفراط في تناول الطعام.

شاي أولونج

يحتوي شاي أولونج على البوليفينول، وهي مركبات مرتبطة بالمساعدة في تقليل أشياء مثل نسبة السكر في الدم ووزن الجسم.

مثل أنواع الشاي الأخرى، يحتوي أيضًا على الكافيين، مما يساعد في تعزيز فقدان الوزن والدهون في الجسم.

قد يساعد شرب بضعة أكواب من الشاي الأخضر أو ​​شاي أولونغ أو مزيج من الاثنين بشكل منتظم على فقدان الدهون وتوفير تأثيرات صحية مفيدة أخرى.

الزبادي اليوناني كامل الدسم

الزبادي اليوناني كامل الدسم مغذي للغاية، فهو مصدر ممتاز للبروتين والبوتاسيوم والكالسيوم.

تناول منتجات الألبان الغنية بالبروتين يمكن أن يعزز فقدان الوزن والدهون، وقد يوفر تناول حصتين من منتجات الألبان مثل الزبادي اليوناني يوميًا عددًا من الفوائد الصحية، ولكن يجب التأكد من اختيار الزبادي اليوناني العادي كامل الدسم.

زيت الزيتون

يعد زيت الزيتون أحد أكثر الدهون صحة، حيث يتكون من حمض الأوليك، والذي ثبت أن له تأثيرًا إيجابيًا على الدهون وكتلة الجسم.

لدمج زيت الزيتون في النظام الغذائي اليومي، يمكن رش بضع ملاعق كبيرة على السلطة أو أضفافته إلى الطعام المطبوخ.

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