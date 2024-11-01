4 وصفات طبيعية لسد الشهية ورفع معدلات حرق الدهون بالجسم

التحكم فى الشهية سر الحفاظ على الوزن والتخلص من الوزن الزائد بشكل ملحوظ، ولكن للأسف العديد من الفتيات تضعف أمام الشهية.

وإنقاص الوزن أمر ضرورى للحفاظ على صحة الجسم ومظهره، لذا تبحث الفتيات كثيرا عن طرق فعالة لكبح الشهية للتحكم فى الوزن.

وصفات طبيعية لسد الشهية ورفع معدلات حرق الدهون

ويقول الدكتور أحمد البدوي اخصائي السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي، إن هناك بعض الوصفات الطبيعية التى تساعد على التخلص من الدهون الزائدة بالجسم وتساعد على سد الشهية ولكنها لا تغنى عن استخدام نظام غذائى صحى وبرنامج رياضى مناسب، ومن هذه الوصفات الآتي:

أولا خلطة الكمون والزنجبيل

- ملعقة كمون مطحون ونصف ملعقة زنجبيل مطحون وشريحتين ليمون بقشرها ونتركهم لمدة ربع ساعة فى كأس ماء مغلى وتؤخذ قبل كل وجبة بثلث ساعة ثلاث مرات في اليوم.

ثانيا خلطة الجريب فروت وخل التفاح

- كوب عصير جريب فروت زملعقة خل التفاح وملعقة عسل نحل نخلط معا جيدا، وتؤخذ قبل كل وجبه بثلث ساعة ثلاث مرات في اليوم.

ثالثا خلطة الليمون بالكمون

- تقطع ليمونة بقشرها شرائح ويضاف عليها ملعقة كمون مطحون ثم يضاف عليهما الماء المغلى ويغطى ويترك من المساء إلى الصباح، وفى الصباح يتم تدفئته فقط ويشرب على الريق.

رابعا خلطة القرفة والبردقوش

- يؤخذ زنجبيل وقرفة وبردقوش بنسب متساوية ويضاف عليهما الماء المغلى ويغطى لمدة ربع ساعة ويشرب دافئ على الريق وقبل النوم.

إنقاص الوزن

نصائح مهمة لإنقاص الوزن

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضروات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.