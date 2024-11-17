مشروب طبيعي لسد الشهية ورفع معدلات حرق الدهون بالجسم بمكونات بسيطة

إنقاص الوزن من الأمور التي تهتم بها معظم الفتيات للحصول على جسم رشيق ووزن مثالى خاصة مع حلول فصل الشتاء.

وبجانب الريجيم تبحث الفتيات عن وسائل مساعدة ترفع معدلات حرق الدهون بالجسم لانقاص الوزن سريعا والحفاظ على نجاح الريجيم.

مشروب طبيعي لسد الشهية وحرق الدهون

ويقدم الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي، مشروب طبيعى بمكونات بسيطة موجودة فى كل مطبخ، يعمل على رفع معدلات حرق الدهون بالجسم وسد الشهية وطرد السموم من الجسم وتقوية المناعة، لذا يجب المواظبة على تناوله.

المكونات:

لتر مياه

ملعقة صغيرة خل التفاح

أوراق النعناع الأخضر

شرائح ليمون

شرائح زنجبيل طازج

ملعقة كبيرة من بذور الشيا

طريقة التحضير:

نحضر دورق ونضع به الماء.

ثم نضيف له باقى المكونات ونقلب جيدا.

نترك الدوري مغطى بالثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

بعدها يتم تناوله بداية من اليوم التالى على مدار اليوم.

حيث يجب تناول 2 كوب من المشروب قبل كل وجبة بنصف ساعة ويمكن تناول المشروب بين الوجبات حسب الرغبة.

هذا المشروب لا يفنى عن تناول الماء حيث يجب أيضا تناول الماء الوفير على مدار اليوم بمعدل من 2 إلى 3 لتر فى اليوم، وذلك حفاظا على صحة الجسم وتحفيزه على حرق الدهون.

إنقاص الوزن

نصائح مهمة لإنقاص الوزن

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضروات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.