الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

نصائح مهمة تساعدك فى نجاح الدايت، تعرفى عليها

انقاص الوزن
انقاص الوزن

نجاح الدايت من الأمور التى تحرص عليها الفتيات كثيرا عند الرغبة فى إنقاص الوزن للحصول على وزن مثالى وجسم رشيق فى فترة قياسية.

ولكن أحيانا الفتيات تفشل فى ذلك لأسباب عديدة أبرزها عدم الالتزام بالنظام الغذائي المحددة لانقاص الوزن ما يؤثر على نزول الوزن.

نصائح مهمة تساعد في نجاح الدايت

ويقول الدكتور أحمد البدوي اخصائي السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي، أنه عند الرغبة فى إنقاص الوزن يجب المتابعة مع طبيب مختص الالتزام بنظام غذائي مناسب لطبيعة الجسم فلكل جسم طبيعة خاصة به من حيث عمليات حرق الدهون أو تخزينها بالجسم وغير ذلك الكثير.

وأضاف البدوى، أنه يجب أيضا التخلى عن العادات الغذائية السيئة التى كانت متبعة قبل مراحل نزول الوزن من حيث إهمال وجبة الإفطار والاكثار فى تناول الحلوى وكذلك تناول المعجنات، حيث يجب أن تكون الثلاجة خالية تماما من هذه الأكلات واستبدالها بالخضروات والفاكهة الطازجة المناسبة لفترة الريجيم، مع تجنب الشعور بالجوع لانه يفقدها السيطرة على نوعية وكمية الطعام التى نتناولها ما يسبب زيادة سريعة بالوزن.

وتابع، هذا بجانب التنوع فى تناول الطعام حيث يجب أن تحتوى الوجبات على البروتين والخضروات والقليل من الكربوهيدرات مع طهى الطعام بشكل صحى والابتعاد عن المقليات والدسم والدهون، والاكتفاء بالدهون الصحية والطعام المحضر بطرق صحية مثل السلق أو الشواء، وذلك حفاظا على معدلات حرق الدهون ونزول وزن الجسم.

نزول الوزن
نزول الوزن

نصائح مهمة لإنقاص الوزن 

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضروات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

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