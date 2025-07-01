أسباب زيادة الوزن على الميزان رغم إنقاص الدهون

تهتم الفتيات بالوقوف على الميزان أسبوعيا أثناء اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وذلك لمعرفة إذا كان الريجيم ياتى بثماره أم لا.

وأحيانا تلاحظ الفتيات زيادة الوزن على الميزان على الرغم من نحافة الجسم وملاحظة من حولهن أن الريجيم ياتى بنتائج فعالة.

أسباب زيادة الوزن على الميزان رغم نزوله

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، أن هناك أسباب عديدة تزيد الوزن على الميزان رغم إنقاص الدهون وعلامات نزول الوزن، ومن هذه الأسباب:-

الصعود على الميزان بملابس ثقيلة فالملابس لها وزن ويظهر على الميزان.

الصعود على الميزان بعد تناول الطعام والشراب أو حبس البول فنل ذلك يزيد الوزن على الميزان.

صعود الفتيات على الميزان قبل أو أثناء فترة الدورة الشهرية حيث يقوم الجسم فى هذه الفترة بتخزين الماء ما يسبب زيادة الوزن على الميزان.

الإصابة بالامساك لعدة أيام يسبب زيادة خادعة فى الوزن.

تناول بعض أنواع الأدوية كحبوب منع الحمل ومضادات الاكتئاب والكورتيزون تمنع نزول الوزن.

التوقف عن ممارسة الرياضة بعد ممارستها لفترات طويلة يسبب زيادة الوزن.

أسباب زيادة الوزن على الميزان

نصائح مهمة لحياة صحية

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

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