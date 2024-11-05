الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أكلات تمنحك الشعور بالشبع وتساعد فى حرق الدهون

الشعور بالشبع
الشعور بالشبع

الشعور بالشبع من الأمور التى تبحث عنها الفتيات فى فترات الريجيم ما يساعدهم على الالتزام بالنظام الغذائي المحددة وبالتالى إنقاص الوزن.

والشعور بالشبع، لا يشترط تناول كميات كبيرة من الطعام الغنى بالدهون والسعرات الحرارية، بل هناك أكلات صحية تمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة.

ويقول الدكتور أحمد البدوي اخصائي السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي، إن هناك أكلات بعينها يجب الإكثار من تناولها خلال فترات الريجيم لأنها تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة وتقوى المناعة وترفع معدلات حرق الدهون بالجسم، لذا يجب إدراجها ضمن النظام الغذائي المتبع لانقاص الوزن.

أكلات تمنح الشعور بالشبع وتنقص الوزن 

واضاف البدوي، أن من هذه الأكلات الآتي:-

  • الجريب فروت، وهو من الحمضيات المليئة بالانزيمات التى تساعد على حرق الدهون والحد من الشهية كما أنه يقوى المناعة.
  • السبانخ، فهى من الخضروات المنخفضة السعرات الحرارية لكنها غنية بالالياف التى تمنح الشعور بالامتلاء والشبع لفترات طويلة، كما تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة.
  • الليمون، ومن خصائصه إزالة السموم، ويعزز الهضم والتمثيل الغذائى مما يجعل حرق الدهون أكثر كفاءة، كما أنه من المعروف غناه بفيتامين سي وبالتالى نقوى جيد للمناعة.
  • الفاصوليا، وهى غنية بالبروتين والألياف، وتساعد على استقرار نسبة السكر فى الدم والسيطرة على الرغبة فى تناول الطعام.
الشعور بالشبع 
الشعور بالشبع 

نصائح مهمة لإنقاص الوزن 

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضروات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.

txt

أفضل أنظمة ريجيم لتقوية المناعة

txt

ريجيم متوازن يساعدك على التخلص من دهون البطن والأرداف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الشعور بالشبع أكلات تمنح الشعور بالشبع وتنقص الوزن حرق الدهون أكلات تمنح الشعور بالشبع وتساعد في حرق الدهون الدكتور أحمد البدوي انقاص الوزن صحة الصحة

مواد متعلقة

الطرق الصحيحة لإنقاص الوزن حفاظا على الصحة (فيديو)

الكركمين يعالج الالتهابات ويساعد في إنقاص الوزن

بشكل صحي، نصائح مهمة تساعد على إنقاص الوزن سريعا

نظام غذائي صحي يساعد في إنقاص الوزن وعلاج مقاومة الأنسولين

الأكثر قراءة

قفزة جنونية فى سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

سبائك الذهب تواصل ارتفاعها، وصلت لأرقام خيالية

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن تطبيق منظومة الخبز البلدي

وزير المالية يكشف انخفاض الدين وتقليل الاقتراض، وأين ذهبت أموال رأس الحكمة

ضائقة مالية تنهي حياة شاب شنقا في الأقصر

وزير المالية يكشف موعد تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية بالكامل

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

إطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية

انطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم من اليابان

قاض في بنسلفانيا يرفض وقف "جائزة المليون دولار" لإيلون ماسك

منها اثنان من إيران، روسيا تطلق صاروخ سويوز للفضاء محملا بعشرات الأقمار

المزيد

خدمات

المزيد

35 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالأسواق

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد توجه تحذيرا لهذه المناطق بعد زحف السحب الممطرة عليها

بعد تقلبات وأمطار أمس، بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أسباب متلازمة القولون المتهيج وطرق علاجها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يأتي الرزق الواسع للإنسان؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

هل العربون يعد نوعًا من توثيق الصفقة؟، أمين الفتوى يوضح موقف الشرع والقانون

ما هي النار المؤصدة، ومعنى المشأمة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads