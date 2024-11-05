أكلات تمنحك الشعور بالشبع وتساعد فى حرق الدهون

الشعور بالشبع من الأمور التى تبحث عنها الفتيات فى فترات الريجيم ما يساعدهم على الالتزام بالنظام الغذائي المحددة وبالتالى إنقاص الوزن.

والشعور بالشبع، لا يشترط تناول كميات كبيرة من الطعام الغنى بالدهون والسعرات الحرارية، بل هناك أكلات صحية تمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة.

ويقول الدكتور أحمد البدوي اخصائي السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي، إن هناك أكلات بعينها يجب الإكثار من تناولها خلال فترات الريجيم لأنها تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة وتقوى المناعة وترفع معدلات حرق الدهون بالجسم، لذا يجب إدراجها ضمن النظام الغذائي المتبع لانقاص الوزن.

أكلات تمنح الشعور بالشبع وتنقص الوزن

واضاف البدوي، أن من هذه الأكلات الآتي:-

الجريب فروت، وهو من الحمضيات المليئة بالانزيمات التى تساعد على حرق الدهون والحد من الشهية كما أنه يقوى المناعة.

السبانخ، فهى من الخضروات المنخفضة السعرات الحرارية لكنها غنية بالالياف التى تمنح الشعور بالامتلاء والشبع لفترات طويلة، كما تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة.

الليمون، ومن خصائصه إزالة السموم، ويعزز الهضم والتمثيل الغذائى مما يجعل حرق الدهون أكثر كفاءة، كما أنه من المعروف غناه بفيتامين سي وبالتالى نقوى جيد للمناعة.

الفاصوليا، وهى غنية بالبروتين والألياف، وتساعد على استقرار نسبة السكر فى الدم والسيطرة على الرغبة فى تناول الطعام.

الشعور بالشبع

نصائح مهمة لإنقاص الوزن

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضروات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.