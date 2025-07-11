الجمعة 11 يوليو 2025
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خارج الحدود

بعد غلاف "فليعش الملك"، البيت الأبيض يشعل مواقع التواصل بصورة "سوبرمان ترامب"

ترامب
ترامب

نشر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، صورة مثيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر  حسابه الرسمي في "إكس".

وأرفق الصورة، المولدة بالذكاء الاصطناعي، بعبارات تصف رئاسة ترامب بأنها:" رمز الأمل. الحقيقة. العدالة. على الطريقة الأمريكية.. سوبرمان ترامب"، مع صورة للعلم الأمريكي.

 

وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها البيت الأبيض إلى هذا النوع من الصور الرمزية، ففي مناسبة سابقة، تم نشر صورة للرئيس ترامب وهو يرتدي تاجا ملكيا على غلاف يشبه تصميم مجلة "تايم" الشهيرة، مع خلفية تظهر أفق مدينة نيويورك، مصحوبة بتعليق يقول: "تم إنقاذ مانهاتن، ونيويورك بأكملها.. فليعش الملك".

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البيت الأبيض دونالد ترامب مواقع التواصل الاجتماعي سوبرمان

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