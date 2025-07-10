هالة سرحان ناعية سامح عبد العزيز: أبكيك يا أعز الناس ورفيق البدايات

نعت الإعلامية هالة سرحان المخرج سامح عبد العزيز، الذي توفي صباح اليوم الخميس، بكلمات مؤثرة من القلب.

وكتبت هالة سرحان في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: سامح عبدالعزيز الغالي رفيق مشوار العمر والزمن الجميل.. مخرجي وأخي العزيز، صدمة رحيلك المفاجئ يا أبو البنات، وجعت قلبي وجع السنين.

وأضافت: سامح له من اسمه نصيب كان كتلة تسامح وشخصية سمحة عشقه الإنسانية والبساطة والناس الطيبين.. إبداعه حبه وهواه الشعب المصري الأصيل.

وتابعت: رفيق البدايات في art ومشارك ومؤسس لنجاح برامج الترفيه الاستعراضية بتفاني منقطع النظير.. معجون بفكرة الجمال والفن البديع.

واستطردت: حين طلبت منه أن يخرج برنامجي اليومي قال انا مونتير ولست بمخرج، قلت له انا اراك مخرجا عظيما مايسترو في اللعب بالصور والانغام والالوان، وبدأنا معا رحلة نجاح مذهلة.. داخل الاستديو شعلة نشاط معجون بعشق المهنة، وحين دعوته ليخرج اول فيلم له في روتانا ستديوز وكنت رئيسة الشركة كان مترددا وقلقا، قلت له انت خريج معهد السينما وستصبح من أهم المخرجين في السينما المصرية، قال لي وكيف اترك برنامجك ؟ اخلاق ولاد البلد الجدعان.

وواصلت: قلت له اذهب انغمس في ابداعك المدهش وانجح، وقد كان، أهدي السينما المصرية والعربية أعمال خالدة، قدم الشارع المصري والمواطن البسيط في أبهج صورة الضاحك الباكي. وصنع مسلسلات بديعة وممتعة وأصبح اسما لامعا ونجما في سماء الإخراج السينمائي، سامح كان ساخرا خفة دم ليس لها مثيل، كان أستاذ البناء الدرامي الساخر في تصوير الحياة المزدحمة بالمعاناة والكفاح والألم، كان العاشق الطفل والأب الحنون والأخ والصديق المغدق العطاء، حين سافرت لتصوير برنامج ٣٠ حلقة في رمضان في بيروت قرروا من أجل ظروف إنتاجية أن أعمل مع المخرج اللبناني العظيم سيمون اسم، فجأةً دخل سامح ومعه شريف عابدين فريق الأحلام الذي عمل معي سنوات، جاء على نفقتهم وقال لن أتركك حتى أطمئن.. ثلاثة ليالي يقف خلف الكاميرا مشاركا في خروج برنامج خمس نجوم مع أستاذ سيمون ولم يغادر إلا بعد أن أطمئن على نجاحي.. أبكيك يا أخي العزيز يا أعز الناس.. وادعو لك بالرحمة وأن يسكنك الله فسيح جناته.

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