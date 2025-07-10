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رياضة

الأهلي يختار ستاد القاهرة ملعبا رئيسيا في الموسم الجديد

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أعلنت هيئة استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، عن اعتماد النادي الأهلي استاد القاهرة ملعبا رئيسيا للفريق خلال منافسات الموسم الكروي الجديد.

وذكرت الهيئة، في بيان رسمي لها عبر حسابها على موقع “فيس بوك”، أن إدارة الأهلي جددت ثقتها في استاد القاهرة ليكون الملعب الرئيسي الذي يستضيف مباريات الفريق خلال الموسم المقبل.

كما قررت إدارة النادي الأهلي اعتماد استاد السلام كملعب بديل، تحسبا لأي ظروف طارئة مثل عدم جاهزية استاد القاهرة في بعض الفترات.

 

خطوة من الأهلي لترضية وسام أبو علي

قال مصدر داخل الأهلي: إن هناك تحركا جديدا من إدارة النادي لترضية المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بعد تعثر رحيله إلى الريان القطري أو الوصل الإماراتي وهو البحث عن عقد إعلاني جديد لرفع الراتب السنوي للاعب من أجل الاقتراب من نظيره الذي كان معروضا عليه من أندية عربية، مؤكدا أن عقد وسام أبو علي قد يصل إلى مليون ونصف دولار سنويا بعد ترضيته. 

ويعيش الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي حالة نفسية سيئة وفقا لمصدر مقرب منه بسبب تعثر انتقاله إلى الريان القطري أو الوصل الإماراتي. 

وقال المصدر: الوصل الإماراتي أغلق باب المفاوضات مع مهاجم الأهلي كما تراجع الريان القطري أيضا عن رغبته في الاستمرار بالمفاوضات بسبب شروط الأهلي المالية للموافقة على إطلاق سراح اللاعب. 

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