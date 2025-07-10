خطوة جديدة من الأهلي لترضية وسام أبو علي

قال مصدر داخل الأهلي: إن هناك تحرك جديد من إدارة النادي لترضية المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بعد تعثر رحيله إلى الريان القطري أو الوصل الإماراتي وهو البحث عن عقد إعلاني جديد لرفع الراتب السنوي للاعب من أجل الاقتراب من نظيره الذي كان معروضا عليه من أندية عربية، مؤكدا أن عقد وسام أبو علي قد يصل إلى مليون ونصف دولار سنويا بعد ترضيته.

ويعيش الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي حالة نفسية سيئة وفقا لمصدر مقرب منه بسبب تعثر انتقاله إلى الريان القطري أو الوصل الإماراتي.

وقال المصدر: الوصل الإماراتي أغلق باب المفاوضات مع مهاجم الأهلي كما تراجع الريان القطري أيضا عن رغبته في الاستمرار بالمفاوضات بسبب شروط الأهلي المالية للموافقة على إطلاق سراح اللاعب.

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