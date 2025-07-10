الأهلي يصدم وسام أبو علي، تعرف على التفاصيل

يعيش الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي حالة نفسية سيئة وفقا لمصدر مقرب منه بسبب تعثر انتقاله إلى الريان القطري أو الوصل الإماراتي.

وقال المصدر: الوصل الإماراتي أغلق باب المفاوضات مع مهاجم الأهلي كما تراجع الريان القطري أيضا عن رغبته في الإستمرار بالمفاوضات بسبب شروط الأهلي المالية للموافقة على إطلاق سراح اللاعب.

وأوضح أن وسام أبو علي بات قريب جدا من الإستمرار مع الأهلي الموسم القادم.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد حيث يستأنف الفريق تدريباته الاثنين القادم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لخوض الموسم الجديد.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

يذكر أن الأهلي سيخوض معسكر اعداد في تونس ينطلق يوم ١٨ يوليو الجاري وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية.

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