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محافظات

رقص و "دي جي" وزغاريد، طلاب الشرقية يحتفلون بنهاية ماراثون الثانوية (فيديو وصور)

ختام امتحانات الثانوية
ختام امتحانات الثانوية العامة بالشرقية،فيتو

شهدت محافظة الشرقية مظاهر احتفال مبهجة عقب انتهاء آخر امتحانات الثانوية العامة 2025، وامتلأت الشوارع والساحات المحيطة بعدد من اللجان بأجواء صاخبة من الفرح والبهجة.

انتظام 62 ألف طالب داخل لجان الثانوية العامة في الشرقية

انتهاء ماراثون الثانوية العامة بالشرقية 

وتجمع العشرات من طلاب وطالبات الثانوية العامة، يشاركون بعضهم البعض لحظات التحرر من ضغوط الدراسة، وسط أغانٍ صاخبة، ورقص على أنغام "الدي جي"، وإطلاق للألعاب النارية، في مشهد احتفالي لافت.

رقص ودي جي وزغاريد.. طلاب الشرقية يحتفلون بنهاية ماراثون الثانوية بالألعاب النارية،فيتو
رقص ودي جي وزغاريد.. طلاب الشرقية يحتفلون بنهاية ماراثون الثانوية بالألعاب النارية،فيتو

وتعالت الزغاريد من بعض أولياء الأمور والأهالي المشاركين في الفرحة، تعبيرًا عن ارتياحهم بانتهاء الماراثون الدراسي الشاق، وتمنياتهم لأبنائهم بنتائج تليق بما بذلوه من جهد طوال العام.

 

رقص ودي جي وزغاريد.. طلاب الشرقية يحتفلون بنهاية ماراثون الثانوية بالألعاب النارية،فيتو
رقص ودي جي وزغاريد.. طلاب الشرقية يحتفلون بنهاية ماراثون الثانوية بالألعاب النارية،فيتو

ختام ماراثون الثانوية العامة 2025 وسط آمال بنتائج مُرضية وتباين في تقييم الامتحانات

أسدل الستار اليوم على ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025، وسط تباين في تقييم الطلاب لمستوى الامتحانات، لا سيما في مادتي الإحصاء والاستاتيكا، فيما سادت أجواء من الارتياح النسبي بين غالبية الطلاب.

رقص ودي جي وزغاريد.. طلاب الشرقية يحتفلون بنهاية ماراثون الثانوية بالألعاب النارية،فيتو
رقص ودي جي وزغاريد.. طلاب الشرقية يحتفلون بنهاية ماراثون الثانوية بالألعاب النارية،فيتو

طلاب الشعبة العلمية 

أكد طلاب الشعبة العلمية، نقلًا عن معلمي الأحياء، أن امتحان المادة تميز بالدقة الشديدة وتضمن عددًا من "النكات" والأسئلة التي تحتاج إلى فهم عميق، مشيرين إلى أن الطالب المتميز فقط كان بمقدوره اقتناص 5 درجات، إلا أنهم أجمعوا على أن امتحان هذا العام جاء أفضل كثيرًا من نظيره في العام الماضي.

طلاب الشعبة الأدبية 

أما طلاب الشعبة الأدبية، فوصفوا امتحان الإحصاء بأنه أقل من المتوسط، واعتبروه "هدية ختام" العام الدراسي، ما يمنحهم فرصة قوية لحصد الدرجة الكاملة أو الاقتراب منها، والبالغة 60 درجة.

وفيما يخص الشعبة الرياضية، رأى طلاب الرياضيات أن امتحان الاستاتيكا كان في المجمل سهلًا، لكنه تضمن جزئيات معقدة ونكات تحتاج إلى وقت كافٍ للتفكير والحل، ما تطلب جهدًا مضاعفًا للتمييز بين مستويات الطلاب.

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