انتظام 62 ألف طالب داخل لجان الثانوية العامة في الشرقية

شهدت محافظة الشرقية،اليوم الأحد انتظام نحو 62 ألفًا و207 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة داخل لجان امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

امتحانات الدور الأول للثانوية العامة (القديم والجديد)

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

وانطلقت الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة داخل 155 لجنة موزعة على 20 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، لضمان سير الامتحانات بسلاسة، وتوفير الدعم الكامل للطلاب والمراقبين.

تشديدات أمنية أمام لجان الثانوية العامة وتفتيش دقيق للطلاب قبل دخول الامتحانات

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم إجراءات أمنية مشددة، حيث خضع الطلاب لتفتيش دقيق قبل السماح لهم بدخول اللجان، في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لمنع محاولات الغش وضمان سير الامتحانات في بيئة آمنة ومنضبطة.

وتضمنت الإجراءات التأكد من الهوية، ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية غير مصرح بها، وسط تواجد أمني مكثف وتعاون من أولياء الأمور في محيط المدارس.

إحصائية امتحانات الثانوية العامة 2025

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة العام الحالي نحو 45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ 768 ألفًا و353 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية، وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

وشدد الوزير على ضرورة العمل بمزيد من الحسم والانضباط في إجراءات التفتيش قبل دخول اللجان والتركيز وتحمل المسؤولية لضمان خروج الامتحانات بصورة منضبطة وتوفير أجواء ملائمة للطلاب.

كما شدد أيضا على الرصد السريع لأي سلبيات أو شكاوى والتعامل معها وحلها على الفور.

وأكد الوزير على أهمية قيام مسؤولي التطوير التكنولوجي بمتابعة الكاميرات داخل اللجان، والتنبيه على رؤساء اللجان بضرورة دخول الملاحظين إلى اللجان قبل دخول الطلاب، والتأكد من عمل منظومة الكاميرات داخل اللجان بشكل فاعل، والتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تطرأ داخل اللجان، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه الكاميرات من غرفة العمليات المركزية بالوزارة قبيل بدء كل امتحان، لضمان الجاهزية والانضباط.

وجدد الوزير التوجيه بعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة أو كتيبات المفاهيم تحت أي ظرف من الظروف، مع ضرورة تعويض الوقت في حال حدوث أي تأخير، وذلك تحت إشراف مباشر من مديري المديريات التعليمية، تنفيذًا للتعليمات الوزارية الواضحة في هذا الإطار.

وأكد عبد اللطيف أن الوزارة حريصة على دعم المديريات التعليمية في التعامل مع الحالات المختلفة، وتوفير كافة وسائل الدعم القانوني والإجرائي لهم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بأعلى درجات الانضباط والنزاهة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

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