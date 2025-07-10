الخميس 10 يوليو 2025
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محافظات

البنات بالشماريخ والأولاد بثلج الأفراح، طلاب الثانوية العامة بالدقهلية يحتفلون بانتهاء الامتحانات (فيديو وصور)

فرحة طلاب الثانوية
فرحة طلاب الثانوية

أنهى طلاب وطالبات الثانوية العامة بالدقهلية ماراثون الامتحانات وسط فرحة عارمة انتابت الطلاب وأولياء الأمور.

 

 

واحتفلت الطالبات بالشماريخ والألعاب النارية، فيما احتفل الطلاب بثلج الأفراح وترديد الأغاني تعبيرا عن فرحتهم بانتهاء الامتحانات. 

 

 

 

وكان أولياء أمور طلاب وطالبات  الثانوية العامة في الدقهلية ينتظرون أبناءهم حاملين الورود والبلالين في انتظار خروجهم من آخر الامتحانات.

وحرص أولياء الأمور على كتابة كلمات معبرة منها “ مهما كانت نتيجتك فخورة بيكي، ثانوية وعدت والفرحة بدأت”.

وأجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “أسهل امتحان.. فرحة طلاب علمي رياضة بعد أداء الرياضيات التطبيقية في آخر أيام  امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية”.

وأكد الطلاب والطالبات أن امتحان الرياضيات التطبيقية هو الأسهل هذا العام وأن الوقت جاء مناسبا.

 

 

 

 

 

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