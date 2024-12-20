معاناة الفنانين مع السمنة.. إصابة منى فاروق وإدوارد وخالد الصاوي بشلل في المعدة بسبب حقن التخسيس.. وشيماء سيف تكشف تفاصيل خضوعها لعملية تكميم المعدة

تعرضت الفنانة مني فاروق، لشلل في المعدة، وذلك بسبب حقن التخسيس، الذى أعلنت عنها مؤخرًا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير “انستجرام”، وهو ما أثار حالة من الجدل، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

في هذا السياق، ترصد “فيتو”، في السطور التالية، أبرز الفنانين الذين لجأوا لعمليات التخسيس، بالحقن وعمليات التكميم، وهو ما تسبب في تغير شكلهم كليًا وأزمات كبيرة للبعض منهم.

“شيماء سيف”

تعتبر الفنانة شيماء سيف، أبرز الفنانات، التي فاجأت الجمهور بتحول شكلها بسبب عملية “التكميم”، التى خضعت لها.

في هذا السياق، قالت خلال تصريحات تليفزيونية: "عملت عملية تكميم المعدة وأخدت القرار رغم إنى صاحبة مقولة "ليه أعمل ريجيم وقدامى مكرونة بشاميل وشيكولاتة ولكن كنت بأقول كده عشان صحتى كانت كويسة".

“مي كساب”

أما الفنانة مي كساب، كشفت في تصريحات سابقة عن معاناتها مع السمنة وكواليس فقدانها الوزن أثناء تصويرها لمسلسل «العتاولة» رمضان الماضي، كما أنها كانت سببا في اتخاذ الفنانة شيماء سيف قرارا بإجراء عملية تكميم المعدة بعدما اقنعتها.

وقالت مي كساب، في تصريحات لبرنامج «الراديو بيضحك» بضيافة الإعلامية فاطمة مصطفى:«اللي ميعرفش بيقول عدس، هما مش عارفين إحنا عشنا إيه وشفنا إيه بسبب السمنة والناس سهل عليهم التعليق والأحكام، ولو شافوا إحنا عندنا معاناة قد إيه، وشيماء سيف كانت بتحكي لي معاناتها في موضوع الصلاة ورجليها وعضمها وهي لسه صغيرة وأنا طبعا اللي أحبه اقوله يعمل العملية».

وأضافت:«لما روحت ليها في مسلسل (ألف حمد لله على السلامة) ضيفة شرف، وإحنا بنعمل أحد المشاهد، شفتها مش مرتاحة قلت لها مالك قالت لي رجلي تعباني، ووصلت لوزن أكتر من لما كنا بنصور مسلسل أحلام سعيدة».

و تابعت:«أنا كنت خايفة من العملية جدًا والموضوع ده مكانش سهل بالنسبة لي أني آخد قرار كبير زي ده، ولما خدته وشفت العواقب بتاعته وأني ما حصليش حاجة وأني مرتاحة أقنعت شيماء سيف».

و اختتمت: «في تصوير مسلسل العتاولة لما كنا في اسكندرية أنا كنت باكل كويس، لأن أنا بحب الأكل الأسكندراني وكنت باكل 24 ساعة، ولما رحنا لبنان الأكل كان حلو بردو، بس إحنا كمصريين بنحب الأكل اللي فيه لغوصة، وأنا جبت معايا أكل من مصر بس عملت عملية التكميم وكنت مضطرة أكل أكل بكميات قليلة».

“إدوارد”

ويأتي الفنان إدوارد، كأبرز الفنانين، الذين أثاروا الجدل، في الأيام الماضية، بعدما تحدث عن تفاصيل تجربته مع حقن التخسيس، موضحا أنها ساعدته على فقدان حوالي 15 كلج تحت إشراف طبي.

وأكد إدوارد أنه بدأ باستخدام حقن يومية بناء على نصيحة طبيبة التغذية، وتمكن من الوصول إلى الوزن المطلوب، مشيرا إلى أنه عند الانتقال لمرحلة التثبيت، اختار حقنا أسبوعية بدلا من اليومية لتجنب الإرهاق.

كما أوضح أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل وكان ملتزما بالنظام الغذائي، إلا أنه مؤخرا شعر بعدم الجوع وآلام شديدة في المعدة، بالإضافة إلى مشكلات في الهضم. بناء على ذلك، أوقف الحقن وراجع طبيب جهاز هضمي، حيث تبين أنه تعرض لشلل مؤقت في المعدة نتيجة الحقن.

وقام إدوارد بنقل نصيحة الطبيب بأن استخدام حقن التخسيس يجب أن يكون لفترة محدودة لا تتجاوز 3 أشهر مع متابعة مستمرة مع أطباء متخصصين، بينهم طبيب تغذية، وطبيب جهاز هضمي، وأحيانا طبيب قلب بسبب تأثيرها على ضربات القلب.

أما الفنان خالد الصاوي، صدم جمهوره، بعد الحديث عن تفاصيل أزمته الصحية ومعاناته من شلل في المعدة نتيجة حقن التخسيس، ففي لقاء تلفزيوني قبل أسابيع تحدث الفنان خالد الصاوي عن تعرضه لأزمة صحية وأنه كاد يتعرض للموت نتيجة تناول حقن التخسيس.

“محمد فؤاد”

أما الفنان محمد فؤاد، اعترف في أحد الحلقات التلفزيونية، بخضوعه لعملية تكميم معدة، مشيرًا إلى أن هذا ليس عيبا، حيث أجرى عملية تكميم المعدة في إحدى المراكز المتخصصة في جراحات السمنة.

وأكد أيضًا، فؤاد أنه خضع لأكثر من عملية تكميم لكنهم فشلوا، حتى وصوله بأخر عميلة.

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