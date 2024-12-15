بعد إصابة الفنان إدوارد بشلل المعدة، طرق علاج المرض وأسبابه

تعرض الفنان إدوارد للإصابة بمرض شلل المعدة بسبب استخدام حقن التخسيس ولم يكن الفنان إدوارد أول من يتعرض لشلل المعدة بل أصيبت من قبله الفنانة مني فاروق وأعلنت منذ أيام إصابتها بشلل المعدة نتيجة حقن التخسيس.

وتستعرض فيتو في التقرير التالي ماهو مرض شلل المعدة وأعراضه.

إصابة ادوارد بشلل المعدة

وشلل المعدة هو مرور الطعام عبر المعدة بشكل أبطأ مما ينبغي وهي حالة مرضية تستمر لفترة ويمكن ضبطها بتغيير النظام الغذائي والأدوية بحسب المعهد الوطنى للصحة الأمريكي.

أعراض شلل المعدة

تبدأ أعراض شلل المعدة بعد تناول الطعام وقد تشمل:

الشعور بالشبع قبل المعتاد - قد لا تتمكن من إنهاء وجبات الطعام

الشعور بالغثيان والتقيؤ

ألم في البطن

حرقة المعدة

الانتفاخ

إذا كنت تعاني من هذه الأعراض لفترة من الوقت، فقد تفقد الوزن أيضًا.

غالبًا ما تشعر بالشبع بسرعة عند تناول الطعام

الغثيان أو القيء بعد تناول الطعام

آلام في البطن لا تزول أو تستمر في العودة

حرقة المعدة معظم الأيام لمدة 3 أسابيع أو أكثر

الانتفاخ لمدة 3 أسابيع أو أكثر

تورم أو كتلة في البطن



الفنان إدوارد

طرق تشخيص شلل المعدة

عند الشعور بأعراض شلل المعدة، يخضع المريض عادةً لفحوصات الدم وفحص الأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية للمعدة لاستبعاد الحالات الأخرى أولًا كما يمكن إجراء منظار المعدة.



علاج شلل المعدة

يمكن علاج شلل المعدة من خلال اتباع الآتي:

١- تغييرات النظام الغذائي

تناول 4 إلى 6 وجبات صغيرة في اليوم، بدلًا من 3 وجبات كبيرة

٢-تقليل كمية الألياف غير القابلة للذوبان التي يتناولها المريض لان هذا النوع من الألياف لا يمكن هضمه

تناول الشوربة

علاج شلل المعدة بالأدوية

قد يصف الطبيب المعالج أدوية لعلاج شلل المعدة يمكنها:

مساعدة الطعام على التحرك عبر المعدة بشكل أسرع، مثل ميتوكلوبراميد أو دومبيريدون

تمنع الأدوية الشعور بالغثيان والتقيؤ وتساعد في تخفيف الألم

ويوجد طرق علاجيه أخرى يحددها الطبيب المعالج منها استخدام:

١- أنبوب التغذية إذا المريض يعاني من سوء التغذية حيث يساعد أنبوب التغذية في الحصول على العناصر الغذائية

٢- التحفيز الكهربائي للمعدة، حيث يتم وضع جهاز كهربائي في البطن لمساعدة عضلات المعدة على العمل

٣- الجراحة حيث يمكن إعادة تشكيل المعدة لمساعدة الطعام على المرور من خلالها بسهولة أكبر

أسباب شلل المعدة

ويحدث شلل المعدة نتيجة لتلف الأعصاب التي تتحكم في عضلات المعدة ويشارك العصب المبهم على وجه الخصوص في إرسال إشارات إلى عضلات المعدة للعمل.

وقد يؤدي استمرار تلف العصب المبهم إلى إرسال إشارات غير طبيعية وتأخير في الهضم.

وأثناء التشخيص، قد يحدد الطبيب سببًا أساسيًّا لتلف الأعصاب وتشمل بعض الحالات المرتبطة بفرصة أعلى للإصابة بشلل المعدة ما يلي:

مرض السكري: يمكن أن تؤدي مستويات السكر في الدم المرتفعة بشكل مزمن إلى تلف الأعصاب.

المضاعفات الجراحية: تعد الصدمة التي تصيب العصب المبهم من المضاعفات المحتملة للجراحة في المريء أو المعدة أو الأمعاء الدقيقة.

التعرض للإشعاع: يحمل تلف الأعصاب الناتج عن الإشعاع في الصدر أو البطن خطر الإصابة بشلل المعدة.

الآثار الجانبية للأدوية: ترتبط بعض مضادات الاكتئاب والأدوية الأخرى بشلل المعدة، وفقًا للكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي.

كما أن الإناث أكثر عرضة للإصابة بشلل المعدة من الذكور.

كان الفنان إدوارد أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إصابته بشلل مؤقت في المعدة بسبب حقن التخسيس.

وكتب إدوارد في منشوره عبر فيسبوك:" «أنا كنت باخد حقن التخسيس تحت إشراف دكتور تغذية ونزلت حوالي 15 كيلو، كنت باخد حقن الساكسندة، ودي الدكتورة نصحتني بيها بس مشكلتها بتتاخد كل يوم في المعدة.. بس ميزتها أننا نقدر نتحكم في الجرعات عشان ما نتعبش، ووصلت للوزن اللي أنا عاوزه، ودخلنا في مرحلة التثبيت".

وتابع: “الدكتورة طلبت مني أروح لدكتور جهاز هضمي أعمل تحاليل ونطمن.. بس أنا طنشت وقُلت لها أنا هاخد حقن أسبوعية بدل اليومية عشان تعبت من كل يوم حقنة، وفيه ناس نصحوني بالتروليستك لأنها أسبوعية ومش قوية زي المونجارو، فضلت أخد التروليستك لمدة 5 أسابيع، كل أسبوع حقنة، وكانت تمام معايا وكانت برضه دكتورة التغذية بتسألني على التحاليل كل فترة وكنت بطنش لاني تمام مش حاسس بحاجة، وكمان لا كنت بتخن ولا بخس وباكل عادي طبعا برد”.

إصابة إدوارد بـ شلل في المعدة

وأضاف إدوارد: “مواظب على دايت مع الدكتورة لحد الأسبوع اللي فات.. فجأة مُش جعان خالص وقعدت حوالي 4 أيام مش بدخل حمام ولا قادر آكل، ووجع في معدتي جامد، دكتورة التغذية قالت لي وقَّف الحقن وروح لدكتور جهاز هضمي فورا، وعملت كدة رُحت لدكتور قالي حصلي شلل مؤقت من الحقن في المعدة، وكان مفروض تتابع معايا مع دكتورة التغذية قُلت له أنا اللي كنت بطنش عشان كنت تمام، قالي الحقن مش وحشة ومفعولها كويس، بس أنا بانصح أقصاها 3 شهور بس تاخدها وتوقف فترة وترجع تاني، بس لازم طبعا برده متابعة مع دكتور تغذية".

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