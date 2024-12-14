تسبب سرطان الغدة الدرقية، أستاذ بـ"هارفارد" يحذر من حقن التخسيس

كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، عن حقيقة حقن "الأوزيمبك والمونچارو" للتخسيس، بعد أن زاد الجدل عليها في مصر، بشأن التحذير من حقن التخسيس.

زيادة الجدل على حقن التخسيس والسكر في مصر

وحذر الدكتور أسامة حمدي من هذه الحقن، وذلك بشأن تسبب هذه الحقن في الإصابة بالسرطان، مطالبًا بضرورة عدم استخدامها لعلاج المرضى الذين لديهم تاريخ سابق لهذا النوع من سرطان الغدة الدرقية، أو لديهم تاريخ في العائلة لهذا النوع من السرطان تحديدًا، أما علاقة هذه الحقن بإمكانية حدوث سرطان البنكرياس فالأبحاث لم تثبت ذلك.

ونصح الدكتور أسامة حمدي بعدم استخدام هذه الحقن لمن له تاريخ سابق لـ التهاب البنكرياس، ومن على استعداد لهذا الالتهاب، وهم مرضى حصوات المرارة، ومن يعانون ارتفاعًا كبيرًا في الدهون الثلاثية بالدم.

وقال أستاذ أمراض الباطنة والسكر بهارفارد الدكتور أسامة حمدي إن هذه الحقن تُبطئ حركة المعدة والأمعاء، وقد تؤدي في حالات نادرة جدًّا الى الشلل الوقتي لحركة المعدة، وخاصة عند مرضى السكر من النوع الأول المصابين بالتهاب الأعصاب، مؤكدًا أن الحقن ليس مرخصًا لها بالاستخدام لعلاج ارتفاع السكر عند مرضى النوع الأول للسكر.

حقيقة حقن الأوزيمبك والمونچارو للتخسيس

وعن حقيقة حقن الأوزيمبك والمونچارو للتخسيس، قال الدكتور أسامة حمدي: "زاد اللغط في مصر بشأن حقن التخسيس؛ الأوزيمبك والمونچارو، التي أصبح من الصعب العثور عليها رغم ثمنها الباهظ. ولقد أدلى كل من هب ودب برأيه في هذا الموضوع، خاصة ممن يدّعون أنهم أخصائيو سمنة أو تغذية، وممن فتحوا مراكز لخفض الوزن رغم ضحالة معلوماتهم الطبية والغذائية في وسط مجتمع يخيم عليه الجهل الصحي، وتسيطر عليه فيديوهات السوشيال ميديا، و"التيك توك"، والبودكاست"

حقن الأوزيمبك والمونچارو للتخسيس، فيتو



وتابع أسامة حمدي "لذا كان من الواجب علىَّ التوعية ونشر المعلومات الصحيحة عن هذه الحقن وتأثيرها، خاصة أنني قضيت معظم عمري وأبحاثي في مجال السمنة والتغذية ومرض السكر."

وعن مدي تخفيض هذه الحقن للوزن، قال الدكتور أسامة حمدي، في تدوينة عبر صفحته بالفيس بوك: "نعم، تخفض الوزن عند معظم مرضى السمنة، ومرضى السكر، ويكون خفض الوزن أكبر عند المرضى الذين يعانون السمنة فقط بدون السكر؛ ففي حين أن متوسط خفض الوزن يتراوح من 16 إلى 21% عند مرضى السمنة بعد نحو 70 أسبوعًا من تناول أعلى جرعة، فالانخفاض في المتوسط نحو 11 إلى 16% عند مرضى السكر المصابين بالسمنة. وخفض الوزن ناتج من خفض الشهية في مراكز المخ التي تستجيب لهذه الحقن."

حقن مرضى السكر والسمنة

وعما إذا كانت هذه الحقن لمرضى السكر أم لمرضى السمنة، قال الدكتور أسامة حمدي: "المادة الفعالة في النوعين واحدة، ولكن بأسماء مختلفة، وجرعات أعلى لعلاج السمنة عن المستخدمة في علاج السكر؛ فالأوزيمبك Ozempic لعلاج السكر حتى جرعة 2 مجم، ووجوڤي Wegovy لعلاج السمنة حتى جرعة 2.4 مجم، ولكنهما مركب واحد اسمه سيماجلوتيد semaglutide. كذلك فإن مونچارو Mounjaro لعلاج السكر، وزيبَّاوند Zepbound لعلاج السمنة، وجرعاتهما متماثلة حتى 15 مجم، والمادة الفعالة فيهما هي نفس المادة، وتسمى ترزيباتيد Tirzepatide."

زيادة الجدل في مصر بشأن حقن التخسيس، فيتو

وعن أهم الأعراض الجانبية لهذه الحقن، يقول الدكتور أسامة حمدي: "يعد الغثيان هو أهم الأعراض الجانبية، وتختلف شدته من إنسان إلى آخر، ويقل بالتدرج في زيادة الجرعات المستخدمة بدءًا من الجرعة الأصغر، على ألا تقل الفترة المستخدمة قبل زيادة الجرعة عن أربعة أسابيع.

بقية الأعراض الجانبية تشمل القيء، والإسهال الشديد، أو الإمساك الشديد، وهو ما قد يستدعي التوقف عن العلاج، أو خفض الجرعة."

التحذير من الحقن وحقيقة تسببها في الإصابة بالسرطان

وعن مدى تسبب هذه الحقن لسرطان الغدة الدرقية أو سرطان البنكرياس، يوضح الدكتور أسامة حمدي "لوحظ في حيوانات التجارب حدوث نوع من سرطانات الغدة الدرقية، اسمه Medullary Cell Carcinoma، وهو نوع نادر جدًّا من سرطانات الغدة الدرقية، ولكن لم تسجل حالات بين البشر؛ لذا فهناك تحذير بضرورة عدم استخدام هذه الحقن لعلاج المرضى الذين لديهم تاريخ سابق لهذا النوع الخاص من سرطان الغدة الدرقية، أو لديهم تاريخ في العائلة لهذا النوع من السرطان تحديدًا، أما بقية سرطانات الغدة الدرقية فلا مشكلة فيها. كان هناك أيضًا اعتقاد بإمكانية حدوث سرطان البنكرياس باستخدام هذه الحقن، ولكن الأبحاث المقارنة لم تثبت ذلك."

التحذير من حقن التخسيس والإصابة بسرطان الغدة الدرقية، فيتو

وعن الأعراض الجانبية الخطيرة لهذه الحقن، يقول الدكتور أسامة حمدي: "ممكن حدوث التهاب حاد في البنكرياس بنسبة ضئيلة جدًّا؛ لذا ينصح بعدم استخدام هذه الحقن لمن له تاريخ سابق لالتهاب البنكرياس، ومن على استعداد لهذا الالتهاب، وهم مرضى حصوات المرارة، ومن يعانون ارتفاعًا كبيرًا في الدهون الثلاثية بالدم، ومن يشرب الكحوليات بكثرة. والتهاب البنكرياس الحاد يظهر في صورة ألم شديد في البطن، وقيء شديد، وارتفاع حاد في إنزيمات البنكرياس."

حقن التخسيس تسبب شلل الأمعاء

وعن تسبب هذه الحقن شلل الأمعاء، كشف الدكتور أسامة حمدي أن "هذه الحقن تُبطئ حركة المعدة والأمعاء، وقد تؤدي في حالات نادرة جدًّا الى الشلل الوقتي لحركة المعدة، وخاصة عند مرضى السكر من النوع الأول المصابين بالتهاب الأعصاب، وخاصة أعصاب الجهاز الهضمي. والحقن ليس مرخصًا لها بالاستخدام لعلاج ارتفاع السكر عند مرضى النوع الأول للسكر."

حقن التخسيس تصيب بشلل الأمعاء، فيتو

وعن مدى تخفيض هذه الحقن للوزن كله من دهون الجسم الزائدة، قال الدكتور أسامة حمدي "لا! مع الأسف، 40% من الوزن المفقود من عضلات الجسم، وخاصة عضلات الفخذين والحوض والأكتاف، وهو ما قد يؤدي إلى الوهن العام، كما أن فرصة رجوع العضلات إلى سابق عهدها بعد توقف العلاج ضئيلة؛ مما يشكل خطورة، خاصة على كبار السن؛ بسبب نقص جميع هرمونات النمو مع تقدم العمر. كما أن انخفاض حجم العضلات يؤدي إلى خفض حرق السعرات الحرارية؛ مما ينذر بعودة الوزن إلى سابق عهده.

الحقن تخفض العضلات ولا يعود مرة أخرى

وعن كيفية توقف الانخفاض في عضلات الجسم مع هذه الحقن، قال الدكتور أسامة حمدي: "للمحافظة على عضلات الجسم، يجب زيادة أكل البروتين حتى 1- 1.5 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم، مع ممارسة تمارين تنمية وتقوية العضلات، خاصة عضلات الفخذين والكتفين. وينصح أن يقوم الشخص بتمارين يومية لمدة عشرين دقيقة."

وعن إمكانية أن يعود الوزن إلى الارتفاع عند التوقف عن استخدام هذه الحقن، قال الدكتور أسامة حمدي: "نعم، يعود الوزن عادة إلى سابق عهده عند التوقف عن استخدام هذه الحقن، ومعظم الوزن العائد في هذه الحالة هو من دهون الجسم، وليس عضلات."

حقن التخسيس تخفض وزن العضلات، فيتو

وعما إذا كان العلاج بنفس مادة الأوزيمبك عن طريق الفم يؤدي إلى خفض الوزن وتحسن مستوى السكر في الدم، أوضح الدكتور أسامة حمدي: "هناك علاج عن طريق الفم من نفس مادة الأوزيمبك، ويسمى ريبالسس Rybelsus، ولكن تأثيره على السكر والوزن أقل بكثير من الحقن، وله نفس الأعراض الجانبية، وتؤخذ هذه الحبوب قبل الإفطار بنحو نصف ساعة وإلا فقدت تأثيرها."

فوائد حقن التخسيس الطبية

وعن الفوائد الطبية الأخرى لهذه الحقن، قال أسامة حمدي: "نعم، عند المرضى المصابين بجلطات القلب والمخ، تقلل هذه الحقن من فرصة حدوث هذه الجلطات مرة أخرى. كذلك تُخفض هذه الحقن "ضغط الدم"، وتقلل التدهور في وظائف الكلى عند مرضى السكر."

وعن إمكانية شراء هذه الحقن مباشرة من الصيدلية واستخدمها لخفض الوزن، أو لعلاج السكر، قال أسامة حمدي: "قطعًا لا، لا يجب استخدام هذه الحقن إلا تحت إشراف طبيب متخصص في الغدد الصماء والسكر والسمنة، وليس عن طريق أخصائي تغذية، أو طبيب عام ليس متخصصًا في علاج السكر والسمنة."

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