الخميس 10 يوليو 2025
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صحة ومرأة

فوائد الدوم، يخفض الضغط والسكر بالدم ويحمي من السرطان

الدوم، فيتو
الدوم، فيتو

فوائد الدوم، الدوم من الفاكهة الشهيرة التي عرفت منذ القدم ومرتبط بذكريات الطفولة لدى الكثير من الأشخاص حيث كان يباع بالشوارع والميادين خاصة أمام المدارس.

وفوائد الدوم، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الدوم من النباتات القديمة التي اشتهرت في الحضارة الفرعونية، وهو نوع من أنواع النخيل ينمو بكثرة في صعيد مصر وبعض مناطق شمال إفريقيا، ويستخدم ثماره وبذوره وأوراقه في الطب الشعبي لعلاج العديد من الأمراض، ويتم استهلاك الدوم غالبا على شكل مشروب، أو يؤكل ثمره المجفف، أو يطحن ويضاف للأطعمة والمشروبات.

القيمة الغذائية للدوم

وأضافت منى، يحتوي الدوم على العديد من العناصر الغذائية المهمة، من أبرزها:

  • الألياف الغذائية
  • مضادات الأكسدة
  • الفيتامينات مثل فيتامين B1 وB2 وC
  • معادن مثل الكالسيوم، الحديد، البوتاسيوم، والمغنيسيوم
  • مركبات الفلافونويد والبوليفينول
فوائد الدوم للصحة 
فوائد الدوم للصحة 

فوائد الدوم للصحة

وتابعت، أن من فوائد الدوم للصحة:

  • الدوم من أشهر العلاجات الطبيعية التي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، حيث يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يقلل الضغط على القلب، لذلك ينصح به لمرضى الضغط بنقعه وشربه بانتظام دون إضافة سكر.
  • يساعد الدوم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول النافع، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
  • تشير بعض الدراسات إلى أن الدوم يمكن أن يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم، لذلك يعتبر مفيد لمرضى السكري عند تناوله باعتدال، حيث يحتوي على مركبات تساعد في تحسين حساسية الأنسولين.
  • يحتوي الدوم على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك، وتنظيف القولون من السموم والفضلات.
  • بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية مثل البوليفينول والفلافونويد، يساعد الدوم في محاربة الجذور الحرة، مما يقلل من الالتهابات المزمنة ويقي من بعض أنواع السرطان.
  • بعض الأبحاث تشير إلى أن الدوم يمكن أن يعزز من صحة الدماغ والذاكرة، وقد يساعد في الوقاية من أمراض التدهور العقلي مثل ألزهايمر، خاصة لدى كبار السن.
  • الدوم يحتوي على نسب جيدة من الكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران ضروريان للحفاظ على كثافة العظام وصحة الأسنان، مما يساعد على الوقاية من هشاشة العظام.
  • يساعد تناول مشروب الدوم بانتظام على تحسين وظائف الكبد وتنقيته من السموم، مما يدعم الصحة العامة.
  • مضادات الأكسدة الموجودة في الدوم تساعد في مكافحة الشيخوخة المبكرة، وتقلل من ظهور التجاعيد والبقع الداكنة، كما تساهم في تجديد خلايا الجلد والحفاظ على نضارة البشرة.
  • يعتقد أن تناول الدوم أو استخدامه موضعيا قد يساعد في تقوية بصيلات الشعر بفضل المعادن والفيتامينات التي يحتوي عليها، مما يحد من تساقط الشعر ويعزز نموه الصحي.

محاذير استخدام الدوم

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يجب عدم الإفراط في تناوله لتجنب انخفاض ضغط الدم بشكل كبير، ومرضى السكري عليهم تناوله بدون سكر مضاف، كما يفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه كمكمل علاجي في حالات الأمراض المزمنة.

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الدوم فوائد الدوم للصحة فوائد الدوم القيمة الغذائية للدوم صحة الصحة الدكتورة منى أيمن

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