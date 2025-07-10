فوائد الكركديه، يخفض الكوليسترول وضغط الدم ويقوي المناعة

فوائد الكركديه (Hibiscus sabdariffa)، للصحة عديدة، وهو من الأعشاب الطبيعية الشهيرة التي تُستخدم منذ قرون في الطب التقليدي، ويُعرف بلونه الأحمر الجذاب وطعمه المنعش الذي يجمع بين الحموضة والحلاوة.





يُستخدم الكركديه في تحضير مشروب بارد أو ساخن، وهو شائع في العديد من الدول العربية، خاصة في شهر رمضان المبارك. لا يقتصر الكركديه على طعمه اللذيذ، بل يتمتع بفوائد صحية وجمالية عديدة جعلته من الأعشاب المفضلة لدى الكثيرين.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الكركديه ليس مجرد مشروب منعش، بل هو كنز طبيعي يحتوي على فوائد صحية وجمالية متعددة. نظرًا لما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة.



وفي هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة، أبرز فوائد الكركديه.

أولًا: فوائد الكركديه الصحية



فوائد الكركديه

1. خفض ضغط الدم المرتفع

يعد خفض ضغط الدم المرتفع من أشهر الفوائد المعروفة للكركديه، وقد أكدت العديد من الدراسات أن شرب الكركديه بانتظام يساعد على توسيع الأوعية الدموية، مما يقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي. لذلك يُنصح به لمرضى ضغط الدم، ولكن يُفضل استشارة الطبيب، خاصة لمن يتناول أدوية خافضة للضغط.





2. مضاد للأكسدة

الكركديه غني بمركبات البوليفينول ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان، وأمراض القلب، والشيخوخة المبكرة.

3. خفض نسبة الكوليسترول

تناول مشروب الكركديه بانتظام قد يساهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول النافع (HDL)، مما يحسن صحة القلب والشرايين ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

4. تحسين صحة الكبد

أظهرت بعض الدراسات أن الكركديه يساعد في تعزيز صحة الكبد وتحسين وظائفه، كما يمكن أن يقلل من ترسب الدهون فيه، وهو ما يُعد مهمًا في الوقاية من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

5. التحكم في مستويات السكر بالدم

تشير بعض الأبحاث إلى أن الكركديه يمكن أن يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني، شرط تناوله دون إضافة السكر أو العسل.

6. تعزيز المناعة

بفضل احتوائه على فيتامين C بكميات جيدة، يساعد الكركديه في تقوية جهاز المناعة، والوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، ويعزز من قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

7. مدر طبيعي للبول

يساعد الكركديه على التخلص من احتباس السوائل والسموم في الجسم عن طريق تحفيز الكلى لإنتاج المزيد من البول، مما يساهم في تنظيف الجسم وتحسين صحة المسالك البولية.

8. تحسين عملية الهضم

الكركديه يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتخفيف مشكلات مثل الانتفاخ، الإمساك، وعسر الهضم، خاصة عند تناوله دافئًا بعد الوجبات.

ثانيًا: فوائد الكركديه الجمالية



1. تحسين صحة البشرة

الكركديه يحتوي على أحماض طبيعية مثل حمض الستريك، وحمض الماليك، التي تساهم في تقشير البشرة بلطف، وتجديد خلايا الجلد. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تقلل من التجاعيد والبقع الداكنة، وتمنح البشرة إشراقة طبيعية.

2. تقوية الشعر ومنع تساقطه

يستخدم الكركديه في العديد من وصفات العناية بالشعر، حيث يُعتقد أنه يحفز نمو الشعر، ويقلل من التساقط، ويعزز من لمعانه. كما يساعد في التخلص من قشرة الرأس بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات.

3. تأخير علامات التقدم في السن

الفيتامينات ومضادات الأكسدة في الكركديه تساعد على محاربة الشيخوخة، وتجعل البشرة أكثر مرونة ونضارة، وتقلل من ظهور الخطوط الدقيقة.

الكركديه وفوائده

ثالثًا: طرق استخدام الكركديه



مشروب الكركديه البارد: يُغلى مقدار من أوراق الكركديه المجففة مع الماء، ثم يُترك ليبرد ويُحلى بالعسل أو يُشرب بدون تحلية لمن يعاني من السكر أو الضغط.

مشروب الكركديه الساخن: يُنقع الكركديه في ماء مغلي لبضع دقائق، ويمكن إضافة الزنجبيل أو القرفة لزيادة الفائدة.

وصفات للبشرة: يُمكن استخدام مغلي الكركديه كتونر طبيعي للبشرة، أو إدخاله في ماسكات لتقشير البشرة وتنقيتها.

وصفات للشعر: يُخلط الكركديه مع الزبادي أو الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو جوز الهند ويُوضع على الشعر لمدة ساعة قبل غسله.

رابعًا: ملاحظات هامة عند استخدام الكركديه



يجب عدم الإفراط في تناول الكركديه لأنه قد يُسبب انخفاضًا كبيرًا في ضغط الدم.

يُفضل تجنب الكركديه أثناء الحمل، خاصة في الشهور الأولى، لأنه قد يؤدي إلى تقلصات الرحم.

الكركديه قد يتفاعل مع بعض الأدوية مثل مدرات البول أو أدوية الضغط، لذا يجب استشارة الطبيب قبل تناوله بانتظام في حال وجود أمراض مزمنة.

عند شراء الكركديه، يجب التأكد من مصدره وجودته، ويفضل اختيار النوع العضوي والخالي من المواد الحافظة أو الإضافات.



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